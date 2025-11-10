Prima edizione di “CorriLibera Line 5k”: insieme di corsa per dire no alla violenza sulle donne

il 23 novembre a Roma

Due gare podistiche al cospetto del Colosseo: una agonistica e una aperta a tutti, per lanciare una messaggio contro una piaga sociale da debellare. L'evento, nato dalla collaborazione tra istituzioni politiche e sportive rientra nelle iniziative per il 25 novembre

Una giornata di sport dal forte valore sociale, nata da un gioco di squadra tra istituzioni, atleti e cittadini per dire no alla violenza sulle donne e lanciare un messaggio di rispetto e libertà: è questo l’obiettivo di ‘CorriLibera Line 5k’ che prenderà il via domenica 23 novembre a Roma. Quella del 2025 sarà la prima edizione di un evento che potrebbe diventare una tradizione futura, promosso dai Ministri per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per l’Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara e realizzato in collaborazione con Sport e Salute, Fidal e PuroSangue come partner tecnico, e con altri importanti partner istituzionali. Una corsa di 5 chilometri, che troverà i suoi natali e il nastro di partenza al cospetto del Colosseo, per poi attraversare alcuni dei luoghi simbolo più evocativi del centro storico di Roma. L’arrivo sarà in via dei Fori Imperiali, cuore pulsante della Capitale e simbolo di tante maratone e gare podistiche accolte negli anni nella città Eterna. Il villaggio istituzionale, nonché punto di accoglienza per i partecipanti sarà nel Parco del Colle Oppio, terrazza naturale che affaccia sull’Anfiteatro Flavio e accoglie il museo archeologico della “Domus Aurea”.

Due gare una per professionisti podisti e una aperta a tutti i cittadini

La giornata prevede sia una gara agonistica che una gara amatoriale, per coinvolgere il mondo del professionismo podistico, atleti tesserati Fidal e i gruppi sportivi delle forze armate e delle forze dell’ordine ma anche tanti semplici cittadini di tutte le età appassionati di corsa: studenti, universitari, operatori del terzo settore e della società civile. Insomma una manifestazione aperta a tutti coloro che vogliono prendere parte a un evento contro un fenomeno drammatico e purtroppo ancora tragicamente presente nella società moderna.

Unire la voce in difesa delle donne e contro la violenza

“Tutti i partecipanti correndo o camminando uniranno la loro voce – spiega una nota diffusa dagli organizzatori – a un grande coro unanime in difesa delle donne contro la violenza. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare tutte le persone attraverso lo sport, promuovere il valore del rispetto anche fra le nuove generazioni, far conoscere gli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza. Rinsaldare una grande alleanza contro una piaga da combattere, fino al traguardo”.

“Ogni passa conta, per la libertà di tutte le donne”

E ancora: “Domenica 23 novembre ritroviamoci tutti nel cuore di Roma, per dire basta alla violenza contro le donne. Alle 10 dal Colosseo prenderà il via una corsa che non è solo sport, ma parla di rispetto, di autonomia, di protezione e di libertà per tutte le donne: cinque chilometri per vincere insieme fino al traguardo. Unisciti a noi. Ogni passo conta. Corri con noi, Corri per Lei, CorriLibera.” Per info è possibile consultare il sito internet www.corrilibera.com. Le iscrizioni sono già aperte.