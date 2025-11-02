La tragedia di Ercolano
Poliziotto ucciso dal cocainomane, migliora l’agente ferito. Gasparri: “E c’è chi vuole liberalizzare le droghe…”
“Ben poco ama colui che ancora può esprimere a parole quanto ama”: usa le parole di Dante Alighieri per esprimere il suo attuale stato d’animo Sharon Scarpati, una dei tre figli di Aniello, il Poliziotto di Ercolano in servizio al commissario di Torre del Greco deceduto ieri notte a causa di un incidente verificatosi nella zona di viale Europa, dove un Suv guidato da Tommaso Severino e con a bordo altre cinque persone (due maggiorenni e tre minori) ha centrato in pieno a forte velocità una volante guidata da un altro agente, Ciro Cozzolino. Sharon ha affidato ai social i suoi pensieri: “Papà – ha scritto – io per te non ho mai avuto parole per esprimere quanto ti amassi. Onore, rispetto, testa alta. Tu mi hai dato il nome di un fiore e ora tu sei diventato il mio fiore. E se sarà nella volontà di Dio, seguirò le tue orme da eroe con orgoglio. Ciao infinito amore”.
Poliziotto ucciso dal Suv, la cerimonia della Polizia di Stato
Stamattina il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato dal Questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha fatto visita, a Ercolano, sita alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, morto ieri in servizio. Il Prefetto Pisani è andato poi all’ospedale del Mare di Ponticelli per sincerarsi delle condizioni dell’Agente Scelto Ciro Cozzolino, che era alla guida della volante travolta da un suv, durante l’attività di controllo del territorio. Il Capo della Polizia ha incontrato i familiari di Ciro Cozzolino e parlato con i medici che lo hanno in cura. Una cerimonia si è svolta poi nella Questura di Napoli (foto in alto).7
Droga, l’accusa di Gasparri
“La drammatica vicenda di Torre del Greco che ha visto ancora una volta un esponente della Polizia di Stato perdere la vita è un’ulteriore tragedia della droga. Chi guidava quel Suv che si è schiantato contro l’auto della Polizia causando danni irreparabili era in preda agli effetti di droghe. Chi minimizza la vicenda ‘droghe’ è un’irresponsabile e aiuta una strage ed una autodistruzione continua nella società italiana. Le droghe vanno combattute tutte. Di questo si parlerà nella imminente Conferenza nazionale del Governo contro le droghe”, afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. “Chi banalizza il tema delle droghe o addirittura chi propone di legalizzarle -aggiunge- è responsabile di questa strage. Dietro quell’irresponsabile che ha ucciso un poliziotto ci sono tutti coloro che usano parole inappropriate sulle droghe. Le droghe vanno combattute anche per ridurre gli effetti letali che fanno sulle strade italiane”.