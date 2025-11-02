Poliziotto ucciso dal cocainomane, migliora l’agente ferito. Gasparri: “E c’è chi vuole liberalizzare le droghe…”

La tragedia di Ercolano

“Ben poco ama colui che ancora può esprimere a parole quanto ama”: usa le parole di Dante Alighieri per esprimere il suo attuale stato d’animo Sharon Scarpati, una dei tre figli di Aniello, il Poliziotto di Ercolano in servizio al commissario di Torre del Greco deceduto ieri notte a causa di un incidente verificatosi nella zona di viale Europa, dove un Suv guidato da Tommaso Severino e con a bordo altre cinque persone (due maggiorenni e tre minori) ha centrato in pieno a forte velocità una volante guidata da un altro agente, Ciro Cozzolino. Sharon ha affidato ai social i suoi pensieri: “Papà – ha scritto – io per te non ho mai avuto parole per esprimere quanto ti amassi. Onore, rispetto, testa alta. Tu mi hai dato il nome di un fiore e ora tu sei diventato il mio fiore. E se sarà nella volontà di Dio, seguirò le tue orme da eroe con orgoglio. Ciao infinito amore”.

Poliziotto ucciso dal Suv, la cerimonia della Polizia di Stato

Stamattina il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato dal Questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha fatto visita, a Ercolano, sita alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, morto ieri in servizio. Il Prefetto Pisani è andato poi all’ospedale del Mare di Ponticelli per sincerarsi delle condizioni dell’Agente Scelto Ciro Cozzolino, che era alla guida della volante travolta da un suv, durante l’attività di controllo del territorio. Il Capo della Polizia ha incontrato i familiari di Ciro Cozzolino e parlato con i medici che lo hanno in cura. Una cerimonia si è svolta poi nella Questura di Napoli (foto in alto).7

