Tommaso Foti

L'annuncio del ministro Foti

Pnrr, arriva l’ottava rata. Foti: sarà liquidata entro metà dicembre, pronti per la nona

Dall'insediamento del governo Meloni, a ottobre del 2022, il totale complessivo incassato dall'Italia fino all'ottava rata (in arrivo) è di oltre 115 miliardi di euro.

Economia - di Paolo Cortese - 24 Novembre 2025 alle 16:51

“L’ottava rata” del PNRR “verrà liquidata penso entro la prima, massimo seconda settimana di dicembre”. Così Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, a margine dell’evento ‘Italia direzione Nord’ a Milano. Si tratta della terzultima rata mentre la richiesta della penultima, sottolinea Foti, “la dobbiamo presentare entro il 30 dicembre: abbiamo 50 obiettivi da raggiungere, stiamo valutando esattamente le posizioni e diciamo che siamo moderatamente ottimisti di presentarla nei tempi congrui e con tutti gli obiettivi a nostro avviso raggiunti”,.

Superati i 150 miliardi di euro

La richiesta per l’ottava rata, pari a 12,8 miliardi di euro è stata inviata alla Commissione Europea a fine giugno 2025, dopo la verifica del raggiungimento dei 40 obiettivi richiesti. Con la settima rata, versata ad agosto 2025, l’Italia aveva incassato oltre 140 miliardi di euro. Raggiungendo tutti gli obiettivi previsti da Bruxelles.

115 miliardi incassati dall’insediamento di Meloni

Dall’insediamento del governo Meloni, a ottobre del 2022, il totale complessivo incassato dall’Italia fino all’ottava rata (in arrivo) è di oltre 115 miliardi di euro. Di questi, le rate incassate durante il mandato del governo Meloni sono state la quarta, la quinta, la sesta e la settima.

Si chiude ad agosto 2026

Il piano di erogazione dei fondi europei prevede un totale di dieci rate, oltre al pre-finanziamento iniziale. Il completamento di tutti gli obiettivi e traguardi previsti dal PNRR deve avvenire entro agosto 2026. Le due rate successive all’ottava saranno la nona e la decima rata, il cui pagamento è legato al raggiungimento dei relativi obiettivi stabiliti con l’Unione Europea. La ripartizione finale degli importi tra la nona e la decima rata dipenderà dal raggiungimento degli obiettivi e traguardi specifici. La decima e ultima rata è prevista per la fine di giugno-agosto del 2026. E l’Italia procede spedita.

 

di Paolo Cortese - 24 Novembre 2025

