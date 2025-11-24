Pnrr, arriva l’ottava rata. Foti: sarà liquidata entro metà dicembre, pronti per la nona

L'annuncio del ministro Foti

“L’ottava rata” del PNRR “verrà liquidata penso entro la prima, massimo seconda settimana di dicembre”. Così Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, a margine dell’evento ‘Italia direzione Nord’ a Milano. Si tratta della terzultima rata mentre la richiesta della penultima, sottolinea Foti, “la dobbiamo presentare entro il 30 dicembre: abbiamo 50 obiettivi da raggiungere, stiamo valutando esattamente le posizioni e diciamo che siamo moderatamente ottimisti di presentarla nei tempi congrui e con tutti gli obiettivi a nostro avviso raggiunti”,.

Superati i 150 miliardi di euro

La richiesta per l’ottava rata, pari a 12,8 miliardi di euro è stata inviata alla Commissione Europea a fine giugno 2025, dopo la verifica del raggiungimento dei 40 obiettivi richiesti. Con la settima rata, versata ad agosto 2025, l’Italia aveva incassato oltre 140 miliardi di euro. Raggiungendo tutti gli obiettivi previsti da Bruxelles.

115 miliardi incassati dall’insediamento di Meloni

Dall’insediamento del governo Meloni, a ottobre del 2022, il totale complessivo incassato dall’Italia fino all’ottava rata (in arrivo) è di oltre 115 miliardi di euro. Di questi, le rate incassate durante il mandato del governo Meloni sono state la quarta, la quinta, la sesta e la settima.

Si chiude ad agosto 2026