Pnrr, Foti zittisce la sinistra su allarmi e ritardi con i numeri: “Abbiamo già impegnato quasi il 100% dei fondi”

Un’ondata di ottimismo pervade il Ministero per gli Affari Europei, il Pnrr le Politiche di Coesione. Nonostante le critiche e i timori millantati a orologeria dall’opposizione su temuti ritardi, il ministro Tommaso Foti ha dipinto un quadro rassicurante davanti alla Camera. Snocciolando cifre che sembrano smentire ogni dubbio sulla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il governo, infatti, rivendica un avanzamento significativo: quasi tutti i 194,4 miliardi di euro sono già stati “impegnati”. E centinaia di migliaia di progetti sono già in corso o addirittura completati. Le parole di Foti sono un segnale chiaro: l’Italia sta correndo per non mancare l’appuntamento con le scadenze europee.

«Ad oggi sono attivi 447mila progetti tutti finanziati. C’è stato un aumento di oltre 130mila progetti finanziati rispetto alla mia ultima comunicazione: 294mila sono stati conclusi. 28mila sono in fase di conclusione. E 109mila sono in fase di esecuzione, in ragione anche della complessità dei progetti stessi. Per quanto riguarda i ritardi, consultando le banche i dati, si può facilmente ricavare che, ad oggi, sono impegnati dei 194,4 miliardi ben 192 miliardi, pari cioè al 99,8%». E ad affermarlo con l’attendibilità di cifre e riscontri, è il ministro per gli Affari Europei, Pnrr e politiche di coesione, Tommaso Foti nel contesto istituzionale del question time alla Camera.

(Italpress)