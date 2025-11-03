“Pirata” della strada travolge e ammazza lo zio di Laura Pausini, un barbiere che lottava contro i tumori

A Bologna

Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Lo rivela ‘il Resto del Carlino’. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono in corso le indagini per rintracciare l’investitore.

La tragedia dello zio di Laura Pausini

L’uomo, di 78 anni originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Secondo la ricostruzione, lui procedeva in direzione centro, mentre l’auto andava verso la periferia. Poi la collisione che si e’ rivelata fatale per lo zio della cantante. L’uomo alla guida è fuggito lasciando dietro di sé sangue a terra e una mountain bike distrutta.

Si cerca una Opel Astra vecchio modello, le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Una strada, quella dell’incidente, piu’ volte segnalata come pericolosa, al punto che piu’ volte i cittadini hanno lanciato appelli perché la via – e quel tratto in particolare – fosse messo in sicurezza al più presto.Ettore Pausini era molto conosciuto a Bologna. Professione, barbiere, negli anni scorsi aveva sconfitto un tumore, per poi impegnarsi nell’associazione Onconauti.