Persino Alain Friedman stronca la passione della sinistra per Mamdani. E Mentana è tombale: “Se volete perdere…”

Elly sbaglia tutto

Modello Mamdani? Vade retro. Persino un analista anti-Trump fino al midollo come Alain Friedman demolisce il “mito” attuale della sinistra e di Elly Schlein, innamorata della sua tassa patrimoniale al punto da riproporla come ricetta per l’Italia. Lo scrittore e opininista sempre sulle barricate contr il governo Meloni stavolta stronca l’unanimismo della sinistra verso il nuovo idolo primo cittadino di New York. E non usa parole soft Friedman e definisce il neo-sindaco un “populista di estrema sinistra” che fa “promesse folli”. Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il giornalista dice la sua: “Mamdani è sicuramente eloquente e carismatico, ma in termini amministrativi non sarà in grado di realizzare il 90% delle promesse folli fatte durante la campagna elettorale, perché è un populista di estrema sinistra”. “Mamdani non rappresenta il Partito Democratico negli Stati Uniti. È a sinistra perfino di Bernie Sanders”, ha messo in guardia Friedman.

Alain Friedman spegne (da sinistra) gli entusiasmo per Mamdani

Alan Friedman mette in guardia Elly Schlein che ha esaltato la “sinistra che torna a vincere”. Sarebbe un abbaglio, Elly, stai attenta, la avverte il giornalista. “Credo che il Partito Democratico e la sinistra in generale rischino di sbagliare nel fare questo. È facile pensare che Mamdani sia un nuovo mini-Obama da imitare e adorare. E alcuni stanno già costruendo un monumento mediatico. A mio avviso, è una mancanza di comprensione della politica americana”. “Negli Usa- ha spiegato- , la sinistra radicale non è eleggibile a livello nazionale. E va anche ricordato che New York non è gli Stati Uniti: è una metropoli storicamente democratica”. Poi un commento riguardante la segretaria del Pd Elly Schlein: “Di sicuro, dal punto di vista analitico, se prendesse come modello Mamdani sbaglierebbe. Non è un democratico: è un populista di sinistra, un estremista. Non credo possa vincere emulandolo”.

Raccomandazione già caduta nel vuoto, visto che il modello Mamdani ha già ringalluzzito Elly; tanto da spingerla a ricicciare la vecchia patrimoniale. Rincara la dose Enrico Mentana che spegne gli entusiasmi della sinistra : “Se volete perdere”, scrive in un post su Instagram. “La nuova parola d’ordine – ha spiegato il direttore del Tg La7 – è ‘la sinistra deve imparare come si batte la destra dalla vittoria di Mamdani a New York'”. Niente di più sbagliato, a Mentana cadono le braccia. “Ora, il ‘campo largo’ ha moltissimi e gravi problemi, ma non certo quello di vincere nelle città: visto che governo a Torino, Milano, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari… e soprattutto: come i sindaci delle città citate sanno benissimo, molte delle ricette di Mamdani sarebbero davvero preziose. Ma per perdere“. Pietra tombale. Poche parole per disintegrare una prospettiva politica abbracciata con entusiasmo infantile. Buon per il centrodestra, ovvio…