Patrimoniale, anche Renzi attacca Elly Schlein: “Ennesimo autogol da parte della sinistra”

Campo diviso

Il senatore e leader di Italia Viva prende le distanze dalla segretaria nazionale del Partito Democratico sul fisco

Anche Matteo Renzi prende le distanze da Elly Schlein sulla proposta di introdurre la patrimoniale. Il senatore fiorentino e leader di Italia Viva parla di ennesimo autogol da parte della sinistra.

Le parole di Renzi :”Grave errore”

Parlando della patrimoniale, l’ex presidente del Consiglio non fa alcuno sconto alla Schlein. ““Qui non è un problema di singole scelte: è l’ABC della comunicazione. Più parli di patrimoniale , più fai un regalo al Governo che ha aumentato la pressione fiscale più di chiunque altro. Si chiama autogol. E con gli autogol si perdono le partite”.

Il senatore attacca il governo Meloni, accusandolo di “avere aumentato la pressione fiscale. Meloni però è uscita dall’angolo e ha usato il tema della patrimoniale per fare un capolavoro di comunicazione “.

Perché Renzi si smarca dalla Schlein

Matteo Renzi magari non avrà più tanti voti ma certo non è uno sprovveduto politicamente. Capisce che riproporre una patrimoniale significa relegare quel che resta del fantomatico centrosinistra in una sinistra-sinistra, che si chiude nel cerchio come gli ultimi giapponesi e si arrende a ogni ipotesi di intercettare i voti dell’elettorato del ceto medio.

Elly “Niccolai”, la propensione all’autogol

Come Comunardo Niccolai (che però era un ottimo calciatore), diventato famoso per i numerosi e ripetuti autogol, Elly Schlein continua a segnare nella sua porta. Trascina il Partito Democratico, che ormai di centro non ha più niente, nella deriva del massimalismo più esasperato. Lo allontana dal ceto medio e si porta via pure quei partiti alleati, come la nascente Casa riformista fondata proprio dallo stesso Renzi, che hanno una visione sul fisco e sull’economia del tutto antitetica alla sua. Elly tra qualche mese andrà al congresso nazionale del suo partito e per l’occasione ha cambiato, purtroppo, le regole per le primarie. Potranno votare solo gli iscritti. Altrimenti si doveva andare in massa a votare per lei, una garanzia certa dei futuri successi del centrodestra.

La splendida metafora di Montanelli e Gianni Agnelli

Quando Indro Montanelli ruppe con Silvio Berlusconi, Gianni Agnelli gli propose la direzione de La Stampa e per convincerlo gli promise che sarebbe “venuto ogni mattina a prelevarlo con l’elicottero per portarlo a Torino”. Montanelli declinò l’invito con grande maestria: “Vede avvocato, se poi malauguratamente l’elicottero dovesse cadere, tutti i giornali titolerebbero che è morto l’avvocato Agnelli, dedicando alla mia figura uno spazio piccolo. Troppo poco per la mia vanità”. Forse sarebbe il caso che Renzi scendesse dall’elicottero di Elly Schlein.