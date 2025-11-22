Ornella Vanoni, l’ultimo messaggio politicamente scorretto: “Tante donne non trovano un uomo, a Milano sono tutti gay” (video)

Ironia e voglia di scherzare

Un’ironia tagliata col coltello, un essere politicamente scorretta che era diventato costume abituale per la grande Ornella Vanoni che oggi ci ha lasciato si divertiva a divertire e a stupire per le sue uscite sincere e sopra le righe. Una voglia di scherzare che non è mai venuta meno anche in questi ultimi tempi di salute malmessa. Ha parlato senza veli dei suoi amori e sulle relazioni sentimentali e tempo fa lasciò un ultimo messaggio politicamente scorretto, che su Instagram il sito The Journalaj ripropone:

“Oggi tante donne non trovano un uomo. Vedo tante donne giovani e belle che non trovano un compagno”, diceva in un’intervista. “Un po’ sono loro molto difficili”. Poi, il graffio scherzoso. “A parte che a Milano tutti sono gay, per cui è un casino ‘chiappare’ quello giusto”….Si interrogava poi sulle unioni amorose con con gli intellettuali e anche in questo caso il suo giudizio era lapidario: “Non credo che gli intellettuali diano felicità”. La Vanoni non ha mai rinunciato alla sua autenticità. E a tal proposito coglie nel segno il giudizio dello psichiatra Claudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), che oggi, tra i tanti, ha commentato il modo di essere dell’indimenticabile cantante, tra ironia, eleganza e voglia di stupire e divertire. “L’eleganza prima di tutto, la capacità di ironia e autoironia, la capacità di smontare dei luoghi comuni, di non essere né la donna del dramma o della tragedia né della perfezione”. “Sapeva -dice lo studioso all’Adnkronos- “vedere le cose con grande profondità, ma anche con grande capacità di leggerezza”.