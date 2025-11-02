Nicola Franco: “Gomorra è al Municipio VI, sinti e slavi i nuovi boss. Anch’io minacciato come Gualtieri”

Il minisindaco FdI a Roma

A Roma non c’è solo il sindaco Gualtieri a venire fatto oggetto di minacce, ma anche il meno visibile a livello mediatico Nicola Franco, presidente del VI Municipio Le Torri, eletto con Fratelli d’Italia, unico mini-sindaco di centrodestra tra tutti i municipi della Capitale.

«Quattro scritte sui muri, proiettili per posta, telefonate nel cuore della notte. Ma noi non ci fermiamo. Lo facciamo per la gente perbene del nostro territorio». Il minisindaco Nicola Franco ne parla in un’intervista sulle pagine romane del Corriere della Sera.

Nicola Franco: “Da 4 anni minacce, proiettili e scritte, ma vado avanti”

«Sono in carica da quattro anni e a tutt’oggi altrettante scritte sui muri, proiettili arrivati per posta, telefonate minatorie nel cuore della notte. Ma queste le ho registrate e mandate tutte in Questura». La giunta di centrodestra è impegnata su sgomberi e demolizioni come nessun altra giunta capitolina e questo Franco lo ribadisce con orgoglio. «Stiamo vincendo e a chi occupa e vive in immobili abusivi dà molto fastidio. Ma adesso andremo avanti: per l’intervento a Rocca Cencia abbiamo attinto 280 mila euro da un fondo regionale contro l’abusivismo edilizio, ma adesso ho intenzione di chiederne altri 600mila per il contrasto a questo genere di illegalità diffusa. Qui ci sono personaggi che terrorizzano la gente».

“Qui i parroci hanno anche paura di fare la festa patronale”

L’esponente di Fratelli d’Italia fa un esempio concreto relativo al «parroco di una chiesetta a Rocca Cencia» il quale è stato costretto a rinunciare a una festa patronale «perché non se l’è sentita di prendersi la responsabilità per i fedeli: qui gli affiliati ai clan corrono su auto di grossa cilindrata, sono spesso drogati, un vero pericolo». Nicola Franco fa anche i nomi dei “nuovi boss”: «Qui ci sono Casamonica, Spada, Di Silvio, Spinelli. Nessuno si è mai sognato di dire “Lo Stato non mi fa paura”. Sinti e slavi, sono tanti e pericolosi, ostentano una sicurezza mai vista prima, atteggiamenti da Gomorra che nel caso delle minacce al sindaco si sono trasformati in un boomerang. Adesso su di loro si è acceso un enorme faro». Il giornalista del Corriere gli chiede: “Non ha paura?” La risposta di Nicola Franco è secca: «Nel territorio del VI c’è di tutto: 14 clan mafiosi, altrettante piazze di spaccio, e poi gruppi criminali sinti, albanesi, nigeriani. Se hai paura meglio che non ti candidi nemmeno a fare il presidente».