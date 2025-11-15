Edicola SOSTIENICI

Napoli fa ballare la Meloni sulle note di “chi non salta comunista è…” (video), Ruotolo (Pd) impazzisce: “Fascitelli!”

Politica - di Marta Lima - 15 Novembre 2025 alle 14:38

Napoli ieri sera ha fatto ballare Giorgia Meloni e i leader del centrodestra sulle note di “Chi non salta comunista è…”, tipico inno da stadio riadattato come degna conclusione della manifestazione elettorale a sostegno del candidato presidente alla Regione Campania Edmondo Cirielli. Alla chiusura dell’intervento della premier Giorgia Meloni, che ha risposto saltellando sul palco e accompagnando il coro gesticolando con le mani. Poi, inno italiano per tutti. La scena non è piaciuto ai… comunisti del Pd, come il baffuto Sandro Ruotolo. “Ma li avete visti? Sul palco gridare ‘chi non salta è comunista!’, mancava solo il ‘siete delle zecche’ rivolto a noi del campo democratico. Sembravano dei fascistelli in gita. E invece no: erano la Presidente del Consiglio e vari ministri, lì, sul palco di Napoli, a dare il peggio di sé. Una scena imbarazzante, da balilla del ventennio catapultati su Marte…”. L’ha presa bene, insomma…

di Marta Lima - 15 Novembre 2025