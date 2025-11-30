Molesta una ragazza sul bus, poi tenta di stuprarla in strada: l’incredibile caso di Amran Md, due ore prima era finito a processo

Chi è il fermato

Si chiama Amran Md, ha 27 anni, nazionalità bengalese ed è pregiudicato senza permesso di soggiorno l’uomo arrestato a Bergamo dopo una tentata violenza nel centro cittadino. Secondo diversi testimoni, il 27enne ha molestato una ragazza di 23 anni sul bus, quando è scesa l’ha inseguita in strada e l’ha picchiata. A salvarla il fidanzato della giovane e il rapido quanto provvidenziale intervento degli agenti di una Volante della Polizia di Stato.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, due ore prima era stato processato per il furto di 12 bottiglie di alcolici, due giubbotti e tre zaini alla Lidl (il giudice aveva disposto l’obbligo di firma, il pm chiesto il carcere). I fatti sono avvenuti sabato 29 novembre nel pomeriggio, la vittima è una giovane connazionale di Amran Md.

Chi è Amran Md, appena uscito da un processo ha molestato una giovane

Processato stavolta per violenza privata e lesioni aggravate (è stato inoltre denunciato per minacce, percosse e molestie), nega, come per altro negava il furto. I poliziotti delle Volanti hanno ricostruito i fatti per quello che hanno visto, in quasi flagranza, e raccolto dai testimoni. Inoltre è emerso che il giovane ha altri precedenti penali. A settembre era stato arrestato per rapina impropria a Desenzano del Garda, ad agosto per rapina e resistenza a Venezia.

Alla polizia, Md ha detto di dimorare a Bergamo, ma il suo nome risulta cancellato dal registro dei residenti. Non ha nemmeno più il permesso di soggiorno per lavoro. Sempre parlando con gli agenti ha sostenuto che è stata la 23enne ad aggredirlo, negando le violenze commesse. Non è però stato creduto. Il giudice Alberto Longobardi ha disposto il carcere ritenendo il giovane “non credibile”, “refrattario” e autore di “fatti «gravi” perpetrati con “brutale violenza”.