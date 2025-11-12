Mistero intorno all’indagine sull’attentato a Ranucci: è sparita dai radar. FdI si rivolge a Nordio

Dopo un mese tutto tace

Il senatore Alberto Balboni ha rivolto un'interrogazione al ministro della Giustizia per sapere «se sia stato fatto tutto il possibile per individuare l'autore o gli autori, considerata la gravissima ipotesi secondo cui sarebbe in relazione con un concreto pericolo per la libertà e la democrazia»

A che punto sono le indagini sul caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci? Per avere aggiornamenti FdI si è dovuto rivolgere con un’interrogazione a risposta orale al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, perché a distanza ormai di quattro settimane dall’episodio nulla è trapelato. Eppure il caso ha destato un profondo allarme, tanto da portare la segretaria Pd Elly Schlein a sostenere, al congresso del Pse che si era tenuto un paio di giorni dopo, che «la libertà e la democrazia è a rischio quando l’estrema destra è al governo». E, dunque, su un’indagine tanto importante, a questa distanza di tempo, ci si sarebbe aspettati qualche aggiornamento, e invece niente.

L’interrogazione di FdI per avere notizie dell’indagine sull’attentato a Ranucci

L’interrogazione, cui si attende risposta, è stata presentata dal senatore e presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni. «L’esplosione di un ordigno rudimentale davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stata immediatamente collegata da molti osservatori alla sua attività professionale. Dapprima a mettere in relazione l’attentato in questione con il governo italiano è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein», ha ricordato Balboni, facendo poi riferimento anche al senatore del M5s Roberto Scarpinato, che «durante l’audizione di Ranucci in commissione Antimafia, ha rivolto al giornalista la testuale domanda, chiaramente retorica e carica d’insinuazione: “Fazzolari l’ha fatta pedinare, c’è un collegamento con l’attentato?”».

Un caso di particolare rilievo, ma tutto tace

«A quel punto – ha ricordato ancora Balboni – l’audizione, su richiesta di Ranucci, è stata secretata impedendo pertanto all’opinione pubblica di poter conoscere la risposta che l’interessato ha dato a questa gravissima affermazione». «L’attentato subito da Ranucci, pertanto, ha assunto una precisa valenza politica, con esponenti delle opposizioni che hanno adombrato un diretto coinvolgimento del governo» e «in ampi settori dell’opinione pubblica si è diffuso un sentimento di allarme e preoccupazione da non sottovalutare».

Balboni: «È stato fatto tutto il possibile per individuare l’autore?»

Nonostante questo quadro, però, «a distanza di quattro settimane dal fatto, non si ha notizia di progressi nelle indagini». «Per questo – ha chiarito il senatore di FdI – ho rivolto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, un’interrogazione a risposta orale, per conoscere se siano in corso indagini da parte della competente Procura della Repubblica, ed in particolare se per individuare l’autore o gli autori del crimine sia stato fatto tutto il possibile, considerata la gravissima ipotesi secondo cui esso sarebbe in relazione con un concreto pericolo per la libertà e la democrazia, cioè per i valori fondanti della Repubblica».