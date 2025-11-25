Meloni: artigiani e piccoli imprenditori cuore pulsante dell’identità produttiva italiana

Messaggio a Confartigianato

La premier invia il suo saluto all'Assemblea nazionale definendo i partecipanti dei "beni culturali viventi. Il vostro lavoro racchiude un patrimonio unico che si evolve ma mantiene fede alle sue radici

“Voi artigiani e piccoli imprenditori rappresentate il cuore pulsante dell’identità produttiva italiana. Siete “beni culturali viventi”, perché nel vostro lavoro si racchiude un patrimonio unico che continua ad evolversi, pur rimanendo fedele alle proprie radici. Il vostro valore va ben al di là di quel che fate, perché non generate solo benessere, ma siete i primi custodi dei territori dove operate e tramandate conoscenze e competenze che rendono grande il Made in Italy”. E’ quanto dice in un messaggio inviato all’Assemblea nazionale 2025 di Confartigianato Imprese il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel salutare il presidente Granelli si è scusata per “non essere riuscita a partecipare in presenza” ma “ci tenevo ad inviare il mio saluto e il mio contributo”.

Impegni mantenuti con la nuova legge di bilancio

Nel testo letto in apertura di assemblea, la premier ha ricorda ai partecipanti che “Questo Governo ha provato ad offrire, a chi si mette in gioco e si rimbocca le maniche, una serie di strumenti necessari per non sentirsi soli nelle sfide quotidiane. È un impegno che abbiamo rispettato anche con la nuova legge di bilancio, che rifinanzia la Nuova Sabatini, garantisce continuità alla Zes Unica per il Sud, conferma la super deduzione del costo del lavoro e reintroduce misure molto efficaci e apprezzate dalle imprese, come il super e l’iper- ammortamento”.

Primo disegno di legge sulle Pmi

L’impegno del governo, ricorda Meloni, è stato “declinato anche nel primo disegno di legge annuale sulle PMI, provvedimento atteso dal 2011 e che contiene anche la delega per riformare la legge quadro sull’artigianato, al fine di mettere le piccole e medie imprese artigiane nelle condizioni di esprimere appieno il loro potenziale. E, a proposito di potenziale e di crescita, è un segnale molto significativo il processo di rilancio di Artigiancassa, che consentirà di rispondere concretamente a quella domanda di credito di artigiani e piccoli imprenditori che il sistema bancario ha troppo spesso ignorato”.

Rendere Italia più forte, giusta e prospera

“Ogni passo che facciamo fa parte di un cammino ambizioso per rendere l’Italia più forte, giusta, prospera. Questo è il nostro obiettivo, e io so che è anche il vostro. Di chi ha a cuore questa Nazione e lavora ogni giorno per renderla di nuovo grande”, conclude la presidente del Consiglio.