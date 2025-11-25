Melania accende il Natale: alla Casa Bianca arriva l’albero alto 8 metri (Video)

Aria di feste

Un abete concolor alto 7,6 metri, coltivato alla Korson’s Tree Farms nel Michigan, entra nella Blue Room inaugurando ufficialmente le festività natalizie

A Washington il calendario segna ancora qualche settimana al Natale, ma alla Casa Bianca l’atmosfera delle feste è già pienamente sbocciata. Melania Trump, impeccabile nel suo lungo cappotto bianco abbinato a tacchi alti e guanti in pelle rossi, ha accolto l’arrivo dell’albero ufficiale delle festività presidenziali: un abete concolor di 7,6 metri, coltivato nella storica Korson’s Tree Farms di Sidney Township, nel Michigan.

Natale alle porte… di Trump

L’imponente albero, trasportato tradizionalmente su una carrozza trainata da cavalli, sarà collocato nella Blue Room, cuore scenografico degli addobbi natalizi che ogni anno la First Lady cura con attenzione meticolosa. Un gesto che, al di là della ritualità, segna l’avvio di una stagione che negli Stati Uniti non è solo celebrazione, ma identità nazionale.

L’albero gigante di Melania

L’arrivo dell’abete non è un semplice momento fotografico. È un richiamo a un’America che affonda le proprie radici nella continuità, nella famiglia, nella ritualità delle feste. In un periodo storico in cui le metropoli si illuminano, i negozi colmano le vetrine di addobbi e le famiglie iniziano a preparare le loro case, la residenza presidenziale dà il segnale d’avvio alla stagione più attesa dell’anno.

La cura estetica di Melania Trump — sobria, rigorosa, mai sopra le righe — rispecchia l’idea di una Casa Bianca che vuole mostrarsi unita, elegante, coerente con l’immagine di un Paese che riconosce ancora il valore dei propri simboli.

Verso il Ringraziamento

Prima del Natale, a Washington è il tempo del Thanksgiving. Donald e Melania Trump si apprestano a celebrare uno dei riti presidenziali più longevi: la “grazia” a due tacchini, una consuetudine formale introdotta nel 1947 sotto la presidenza di Harry Truman.

I due volatili scelti per l’edizione di quest’anno si chiamano Gobble e Waddle e provengono dalla North Carolina. Arrivati nella capitale, hanno soggiornato nel prestigioso Willard InterContinental Hotel, adiacente alla Casa Bianca, come da protocollo ormai consolidato.

Dopo la cerimonia, saranno trasferiti nuovamente nel loro Stato d’origine, dove trascorreranno il resto della loro vita sotto la tutela del Dipartimento di Scienze Avicole Prestage della North Carolina State University.

La Casa Bianca si prepara alle feste

Con il grande albero ormai a destinazione e le celebrazioni del Ringraziamento alle porte, la Casa Bianca offre un’immagine che parla più di molte dichiarazioni politiche: ordine, tradizione, cristianità e senso della comunità.