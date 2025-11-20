Manovra, vertice di maggioranza “costruttivo” sul fisco. Malan: “Non si è parlato di canone Rai e condono”

La legge di bilancio

Si è tenuto oggi, a Palazzo Chigi, un vertice di maggioranza sul disegno di legge di bilancio, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Viceministro Maurizio Leo e i presidenti dei gruppi parlamentari di maggioranza del Senato. Nel corso dell’incontro, proficuo e costruttivo, la maggioranza – si legge in una nota – ha proseguito il lavoro sugli aggiustamenti alla legge di bilancio relativi anche ai temi oggetto di confronto negli ultimi giorni, tra cui: gli affitti brevi, l’estensione dell’iperammortamento, il regime fiscale sui dividendi, l’ampliamento esenzione dell’Isee sulla prima casa, e le misure per favorire l’emersione dell’oro da investimenti. “Ci rivedremo tra qualche giorno, i temi sono noti…”, ha detto Lucio Malan, capogruppo di Fdi in Senato, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza sulla manovra. “Non abbiamo parlato di canone Rai e di condono”, aggiunge.