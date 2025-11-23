L’Italia del tennis di nuovo sul tetto del mondo: gli azzurri vincono la Coppa Davis col cuore e senza Sinner

A Bologna

Italia ancora sul tetto del mondo del tennis. La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in totale, battendo in finale 2-0 la Spagna, grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, vincendo tutte le sfide della Final 8 in due partite, senza mai dover ricorrere al doppio. Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, è Berrettini a portare in vantaggio l’Italia nella finale battendo 6-3, 6-4 Pablo Carreno-Busta, poi in una sfida al cardiopalma Cobolli si è imposto in rimonta su Jaume Munar, in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6 (7-5), 7-5 in quasi tre ore di gioco, regalandosi la quarta Insalatiera della storia all’Italia.

L’Italia vince la Coppa Davis, il coro di gioia: “Siamo campioni del mondo”

“Questo era il mio sogno, il sogno di tutti noi. Siamo una squadra molto unita. Abbiamo provato a rifare come i campioni del mondo del 2006, tutto il giorno alla playstation. Sono fiero di tutti noi. Grazie a tutti i ragazzi e ad un pubblico fantastico. Si ripete da tre giorni il giorno più bello della mia vita. Sono campione del mondo e l’unica cosa che posso fare è… cantare ‘siamo i campioni del mondo….'”, ha detto Flavio Cobolli al termine della partita con Munar che ha regalato il quarto titolo di Coppa Davis agli azzurri.

Mattarella invita i giocatori al Quirinale, Meloni esulta

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente”, si legge in una nota.

“Determinazione, talento e cuore: l’Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!”, scrive la premier Giorgia Meloni sui social.