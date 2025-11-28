L’iPhone è nemico della lingua italiana? la discussione su X a proposito degli accenti scatena il dibattito

Lamentele social

La tastiera dell’iPhone ‘nemica’ dell’italiano? La nuova veste propone una disposizione particolare delle opzioni riguardanti le vocali accentate. Il meccanismo per selezionare la versione più opportuna di una delle cinque lettere è sempre la stessa: si tiene premuto il tasto della lettera e si scorre alla ricerca della soluzione richiesta. Il metodo non è cambiato ma la mappa delle opzioni è mutata, come evidenzia in un post su X l’utente @suzukimaruti: “Trovo che @Apple abbia fatto un errore nell’ultimo aggiornamento di iOS, rendendo meno usabile la tastiera dell’iPhone in italiano”.

Probabilmente c’è anche chi non se n’è neanche accorto, ma le repliche sotto al post non sono mancate. “L’avrà fatto per i francesi”, scrive @sara_montrasio forse con un filo di ironia. Poi c’ anche qualcuno che ricorda ben altri problemi sul dispositivo, come @ostefano71: “La tastiera forse no, ma la scrittura del testo negli iPhone è sempre stato un problema e nel tempo non è mai stato migliorato.

Il caso principale riguarda la ‘e’. L’opzione più utilizzata per molti utenti corrisponde a ‘è’, quella con accento grave. Scorrendo dopo il ‘long press’ sulla lettera e, però, la terza persona del verbo essere non è la prima soluzione offerta ma è solo la terza, preceduta anche dalla ‘é’, decisamente meno selezionata. Vale un discorso simile anche per le altre vocali sulle tastiere degli altri utenti: per arrivare alla ‘ò’ bisogna fare lo slalom tra la ‘o’ con tilde o con umlaut, non proprio utilizzati spesso. Cambia poco anche se si va a caccia delle versioni accentate di ‘a’, ‘i’ e ‘u’.