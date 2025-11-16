L’impresa dell’extraterrestre Sinner: strapazza Alcaraz e fa impazzire gli italiani. Meloni: “Orgogliosi di te”

Atp Finals

Jannik Sinner è ancora il re delle Atp Finals, al termine di una partita entusiasmante. Il campione azzurro ha bissato il titolo dell’anno scorso nella terza finale consecutiva alla Inalpi Arena di Torino. In finale Sinner ha avuto la meglio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, per la prima volta in finale alle Nitto Atp Finals. E’ la prima volta dal 2016 che in finale arrivano il numero 1 e 2 del mondo. Sinner non ha perso nessun set e si è imposto in finale 7-6 (7-4), 7-5.

Sinner vince e Meloni posta la foto del campione

“E’ stata una stagione incredibile e finire qua a Torino con questa partita davanti al pubblico italiano è una cosa fantastica”, ha detto Sinner subito dopo la fine del match. “Cosa rappresenta questa vittoria? Non solo tennis, siamo atleti individuali a senza un team non sarebbe possibile, celebrare questo trofeo alla fine dell’anno dopo due mesi molto intensi. Ho dovuto salvare un set point nel primo set e per come sono riuscito a chiudere è stato fondamentale. Contro Carlos bisogna giocare al meglio, ho servito bene in certi momenti e lui è uno con la migliore risposta nel circuito, ma sono contento, è stata una partita durissima, vuol dire tanto per me finire così la stagione, incredibile”.

Pochi minuti dopo la fine del match, la premier Giorgia Meloni sui social ha postato una foto di Sinner con la scrita: “Orgogliosi di te. Campione”.

Una partita sul filo del rasoio

Il livello in campo altissimo fin dai primi minuti del match. Alcaraz mette in campo un ottimo livello al servizio, Jannik non è da meno e a comandare è la battuta. Nel corso del quarto game, sul 40-40 c’è un’interruzione: il match si ferma per una decina di minuti per un malore in tribuna. Dopo l’intervento medico, l’uomo si riprende ed esce dal campo scortato dai sanitari e accompagnato da un grande applauso del pubblico. Si riparte in situazione di equilibrio e Jannik conquista il secondo game. Il match è tirato e gli scambi si allungano, ma nessuno cede il turno di battuta e si resta on serve fino al 6-6. Il dodicesimo game è proprio quello più complicato per Sinner, che si ritrova a dover annullare un set point, chiudendo il game con un gran dritto all’angolo e un servizio al corpo. Si arriva così al tie-break, giocato in maniera divina dal fuoriclasse azzurro e chiuso sul 7-4 (da incorniciare il pallonetto del 6-4).

Il secondo set parte male per Sinner e Alcaraz trova il break sfruttando un passaggio a vuoto dell’azzurro (due doppi falli, un errore sul dritto). Jannik però rialza subito la testa e nel sesto game trova il controbreak. Da qui, tornano a comandare i servizi e i numeri 2 del ranking non concedono più nulla fino al dodicesimo game. Qui si arriva sul 40-40 e Jannik decide di fare lo scatto decisivo. Lo scambio si allunga e Alcaraz decide di affrontare Sinner a rete, senza risultato. L’azzurroha il primo match point e non lo sbaglia, confermandosi campione a Torino. Con un boato della Inalpi Arena e l’abbraccio della fidanzata Laila Hasanovic, che lo ha sostenuto al suo angolo per tutto il torneo.