L’impegno del governo per la libertà religiosa nel mondo: Mantovano incontra il vescovo del Burkina Faso

Azione umanitaria e diplomazia

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha incontrato monsignor Theophile Narè, vescovo di Kaya e amministratore apostolico della diocesi di Dori, in Burkina Faso. All’incontro erano presenti anche il presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre – Italia, Sandra Sarti, e il direttore della Fondazione, Massimiliano Tubani.

Nel corso del colloquio, monsignor Narè ha ricordato la situazione in cui vive il popolo intero e in particolare le comunità cristiane in Burkina Faso, dove da circa 10 anni si registrano numerosi attacchi e violenze ad opera di gruppi terroristici di matrice islamista. Ha raccontato le sofferenze dell’intera popolazione e, in particolare, dei fedeli e dei protagonisti della vita della Chiesa, sacerdoti, religiose, seminaristi e catechisti.

Mantovano ha manifestato vicinanza e sostegno alle comunità burkinabè, ribadendo l’impegno del Governo italiano a favore delle iniziative umanitarie e diplomatiche volte a garantire la libertà di culto e la tutela dei diritti fondamentali di tutta la popolazione. Nel corso dell’incontro è stato formulato l’auspicio di intensificare ulteriormente l’azione della comunità internazionale a difesa dei diritti fondamentali di ogni cittadino e, in particolare, dei cristiani e di tutte le minoranze religiose perseguitate nel mondo, specialmente nella regione del Sahel.