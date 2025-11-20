Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

L’Austria verso il divieto di velo islamico alle studentesse under 14. Parola di ministra

Distorce l'immagine del corpo

L’Austria verso il divieto di velo islamico alle studentesse under 14. Parola di ministra

Esteri - di Redazione - 20 Novembre 2025 alle 18:49

“L’Austria si prepara a vietare alle studentesse sotto i 14 anni di indossare il velo islamico a scuola”. L’annuncio è delle ministra per l’Europa, l’Integrazione e la Famiglia, Claudia Plakolm (Ovp, famiglia europea dei Popolari). Il disegno di legge, che farà discutere, verrà dibattuto a breve in Parlamento. Il divieto dovrebbe entrare in vigore dall’inizio del prossimo anno scolastico. La motivazione non è di carattere religioso ma psicologico e sociale. Secondo Plakolm il velo non rappresenta un rituale religioso, ma inculcherebbe nelle ragazze “sentimenti di vergogna”, favorendo “un’immagine distorta del proprio corpo” e “un’autostima instabile”.

L’Austria verso il no al velo islamico per le studentesse

Non è la prima volta per l’Austria. Una precedente e analoga legge sul velo, voluta da un governo a guida popolare, nel 2019 era stata bocciata dalla Corte costituzionale. Ma il governo in carica (Ovp, socialdemocratici e liberali) è convinto che questa volta il provvedimento passerà, anche alla luce dell’aumento delle studentesse musulmane sotto i 14 anni, salite da 3mila a 12mila. Il disegno di legge stabilisce che, in caso di violazione, gli insegnanti innanzitutto informino i genitori. In caso di recidiva, è prevista una sanzione fino a 800 euro. Immediate le critiche della comunità islamica austriaca. Che accusa il  governo di essere più preoccupato di “sfruttare il sentimento anti-islamico” che di tutelare il benessere dei ragazzi.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Redazione - 20 Novembre 2025