La Vanoni e il male oscuro: il racconto delle sue depressioni e la straordinaria voglia di vivere

La grande cantante aveva sofferto di crisi depressive per diverse volte e ne era uscita grazie all'uso dei farmaci

Cronaca - di Redazione - 22 Novembre 2025 alle 17:59

Ornella Vanoni ne parlava spesso. Per tre volte nella vita aveva dovuto combattere contro la depressione, fino al ricovero. E l’aveva sconfitta riemergendo nella sua grandezza. La grande cantante scomparsa ieri a 91 anni lo aveva confessato più volte.

“Le mie depressioni”

“Ho sofferto più volte di depressione- disse Vanoni- E ne sono uscita attraverso i farmaci e le cure. Ho sofferto anche d’ansia” diceva l’artista. Raccontando anche il ricovero a San Rossore, “dopo tre mesi in cui non riuscivo a dormire per l’ansia”.

