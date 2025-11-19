La Roma di Gualtieri: una suora si improvvisa vigilessa e districa l’ingorgo (solito) al Colosseo (video)

Il filmato agli atti

Storie di ordinaria follia a Roma. La città Eterna, troppo spesso capitale del degrado, non annoia mai. Nei suoi vicoli del centro storico, nelle periferie, nelle piazze più trafficate può succedere di tutto mentre il Campidoglio sonnecchia. Anche che una suorina si improvvisi vigilessa e risolva (forse con l’aiuto divino) un ingorgo che neppure il celebre “pizzardone” di piazza Venezia avrebbe saputo districare.

A due passi dal Colosseo

È quanto è accaduto a due passi dal Colosseo nel rione Celio. Intorno alle 13, come quasi ogni giorno, si crea il ‘tappo’. All’incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano un autobus di linea dell’Atac a causa della sosta selvaggia resta incastrato in curva. Il conducente tenta ogni manovra ma senza successo: non si passa. Seguono un coro di clacson, sinfonia ben nota in città, fischi, insulti, scooter che svicolano e monopattini che sfrecciano. Finalmente l’autobus riesce a passare ma resta incastrato in curva. Non ci sono vigili (capita ma non dovrebbe) e allora arriva il contributo salvifico di una suora. Tonaca nera, velo in testa, piumino nero per il freddo si mette al centro dell’incrocio e comincia a dirigere il traffico con rara maestria. “Sto facendo il vigile – dice -. Così vi mando a casa prima”. Nessuno si azzarda a contestarla, anzi qualcuno le urla “Grazie al Signore”.

È tutto vero, tutto minuziosamente documentato dal video di un consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Carpano: “È da mesi che segnalo all’amministrazione Gualtieri l’esigenza di mettere dei dissuasori di sosta a questo incrocio, nel silenzio assoluto, tuttavia, dei miei interlocutori”, scrive sui social postando il filmato. “Del resto pensare che un solo sindaco possa governare bene una città grande come Roma porta inevitabilmente a questo. Trascurare gli interventi di prossimità, che siano i servizi o gli interventi di governo del traffico. A questo serve il decentramento, ma per farlo bisogna rinunciare a del potere dal centro e avvicinarlo a cittadini, cosa che Roberto Gualtieri e il Partito democratico non hanno nessuna intenzione di fare. A scapito di tre milioni di romani che non sanno a chi rivolgersi quando vivono un disservizio. O, come in questo caso, hanno a che fare con un problema che si potrebbe tranquillamente risolvere”. Una scena incredibile: dopo Carlo Verdone, forse, il sindaco Roberto Gualtieri dovrebbe invitare anche la suora ”pizzardona” a fare il sindaco per un giorno. Una cosa è certa, i romani che hanno la maglia nera per il tempo trascorso nel traffico (71 ore ogni anno in media!) le farebbero un grande applauso e chissà potrebbero anche decidere di votarla. Una che finalmente pensa davvero a loro.