La lista completa delle organizzazioni terroristiche per gli Usa. Fidanza: “C’è pure la Banda del martello dei compagni della Salis”

Tempi duri per gli Antifa

Il Dipartimento di Stato americano ha identificato quattro gruppi Antifa europei come organizzazioni terroristiche straniere. Per l’Italia, figura nella lista la Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale (FAI/FRI). Si tratta, si legge nella nota del Dipartimento di Stato Usa, di “un gruppo anarchico militante che opera principalmente in Italia, con affiliati storici autoproclamatisi in Europa, Sud America e Asia. La Fai/Fri dichiara la necessità della lotta armata rivoluzionaria contro gli stati nazionali e la ‘Fortezza Europa’.

Dal 2003, la FAI/FRI ha rivendicato la responsabilità di minacce di violenza, attentati e lettere esplosive contro istituzioni politiche ed economiche, tra cui un tribunale e altre “istituzioni capitaliste”. Le altre tre organizzazioni sono la tedesca Antifa Ost (nota anche come la banda del martello) e le due greche Giustizia Proletaria Armata e Armed Proletarian Justice e Autodifesa rivoluzionaria di classe.

La nota di Fidanza: “Due paroline di condanna dalla sinistra istituzionale?”

“Indovinate un po’? Tra le organizzazioni riconosciute come terroristiche dagli Usa ci sono anche i compagni di Ilaria Salis, quelli della schifosa “Hammerbande” (la “Banda del martello”, che aderisce ad Antifa) insieme a cui è stata arrestata e da cui non ha mai preso pubblicamente le distanze. Da lei ormai non ci aspettiamo più nulla, ma chissà se arriveranno almeno due paroline di condanna dalla sinistra ‘istituzionale’ che le ha garantito l’impunità”. Lo scrive sui suoi social il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

Ecco la lista completa delle organizzazioni terroristiche, così come riportate dal Dipartimento di Stato Usa

ANTIFA OST (pseudonimo ANTIFA-OST; pseudonimo HAMMERBANDE; pseudonimo “ANTIFA-EAST”; pseudonimo “HAMMER GANG”), Germania; Rischio di sanzioni secondarie: sezione 1(b) dell’Ordine Esecutivo 13224, come modificato dall’Ordine Esecutivo 13886; data di costituzione dell’organizzazione dal 2017 al 2018; Tipo di organizzazione: Gruppo terroristico transnazionale [SDGT].

GIUSTIZIA PROLETARIA ARMATA (greco: ΈΝΟΠΛΗ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΉ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ), Grecia; Rischio di sanzioni secondarie: sezione 1(b) dell’Ordine Esecutivo 13224, come modificato dall’Ordine Esecutivo 13886; Data di fondazione dell’organizzazione dicembre 2023; Tipo di organizzazione: Gruppo terroristico transnazionale [SDGT].

FEDERAZIONE ANARCHICA INFORMALE/FRONTE RIVOLUZIONARIO INTERNAZIONALE; anche nota come “BRIGATA ANARCHICA INFORMALE – FRONTE RIVOLUZIONARIO INTERNAZIONALE”; anche nota come “BRIGATA ANARCHICA INFORMALE AUGUSTO MASETTI” – FRONTE RIVOLUZIONARIO INTERNAZIONALE; anche nota come “CELLE CONTRO IL CAPITALE, IL CARCERE, I SUOI CARCERIERI E LE SUE CELLE”; nota anche come “COOPERATIVA ARTIGIANA FUOCO E AFFINI”; nota anche come “FAI/RIVOLTA ANIMALE”; nota anche come “FAI/ARMATA” CELLULE PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE”; a.k.a. “FAI/CELLE CONTRO IL CARCERE DI CAPITA E I SUOI CARCERIERI E LE SUE CELLE”; a.k.a. “FAI/CRAFT COOPERATIVE FIRE E SIMILI/FRONTE RIVOLUZIONARIO INTERNAZIONALE”; c.a. “FAI/SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE”; a.k.a. “FAI/CELLULE METROPOLITANE”; alias “FAI/NARODNAJA VOJLA”; alias “FAI/CELLULA RIVOLUZIONARIA LAMBROS FOUNTAS”; alias “FAI/NUCLEO RIVOLUZIONARIO HORST FANTAZZINI”; alias “FAI/NUCLEO DELLE SORELLE IN ARMI MAURICIO MORALES/FRONTE RIVOLUZIONARIO INTERNAZIONALE”; alias “FAI/TERRIBILE RIVOLTA ANONIMA”; alias “HARIS HATZIMIHELAKIS/INTERNATIONAL NERO”; alias “BRIGATA 20 LUGLIO”; alias “BRIGATA DI LUGLIO/FRONTE RIVOLUZIONARIO INTERNAZIONALE”; alias “CELLULA DI SANTIAGO MALDONADO”; alias “SANTIAGO MALDONADO CELL FAI-FRI”; alias “SORELLE IN ARMI, NUCLEO MAURICIO MORALES”), Italia; Rischio di sanzioni secondarie: sezione 1(b) dell’Ordine Esecutivo 13224, come modificato dall’Ordine Esecutivo 13886; Data di fondazione dell’organizzazione dicembre 2003; Tipo di organizzazione: Gruppo terroristico transnazionale [SDGT].

AUTODIFESA DI CLASSE RIVOLUZIONARIA (greco: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΉ ΤΑΞΙΚΉ ΑΥΤΟΆΜΥΝΑ) (alias AUTOAMYNA DI CLASSE RIVOLUZIONARIA; alias “LOTTA DI CLASSE RIVOLUZIONARIA”), Grecia; Rischio di sanzioni secondarie: sezione 1(b) dell’Ordine Esecutivo 13224, come modificato dall’Ordine Esecutivo 13886; Data di costituzione dell’organizzazione 2024; Tipo di organizzazione: Gruppo terroristico transnazionale [SDGT].