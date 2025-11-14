Antifa Italia, anarchici di Cospito e compagni di Ilaria Salis classificati come “terroristi”: l’annuncio ufficiale dagli Usa

Avvertite Salis e compagni

I gruppi Antifa di Germania, Italia e Grecia designati dagli Stati Uniti come Designazione di Antifa Ost e altri tre gruppi violenti Antifa come terroristi Terroristi Globali Specialmente Designati e Organizzazioni Terroristiche Straniere “usano la violenza politica e gli atti terroristici per minare le istituzioni democratiche, i diritti costituzionali e le libertà fondamentali”. Lo afferma in una nota il segretario di Stato Marco Rubio.

La Casa Bianca ha inserito anche l’alleanza anarchica italiana FAI/FRI, quella che vede tra i leader Alfredo Cospito, nella lista nera dei gruppi terroristici. Nell’ambito della campagna lanciata contro gli attivisti ‘Antifa’ all’indomani dell’uccisione di Charlie Kirk, Donald Trump ha preso di mira i militanti antifascisti e anarchici tedeschi, italiani e greci.

Antifa terroristi: l’annuncio della Casa Bianca

Tra i gruppi designati c’è l’Antifa Ost tedesco, un cui membro è stato processato a Budapest per aggressioni contro militanti di estrema destra che si erano radunati nella capitale ungherese. In un’inchiesta collaterale è stata arrestata Ilaria Salis, successivamente eletta europarlamentare dell’estrema sinistra.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha affermato che la mossa rientra nello “storico impegno di Trump nel contrastare la campagna di violenza politica di Antifa”. “I gruppi affiliati a questo movimento si rifanno a ideologie rivoluzionarie anarchiche o marxiste, tra cui l’antiamericanismo, l’anticapitalismo e l’anticristianesimo, usandole per incitare e giustificare aggressioni violente in patria e all’estero”, ha dichiarato Rubio in una nota.

La designazione impedisce ai membri del gruppo di entrare negli Stati Uniti, congela qualsiasi bene che possano avere negli Usa e rende un reato fornire loro supporto materiale. Tra gli altri gruppi designati come organizzazioni terroristiche straniere figurano due gruppi anarchici greci: Lotta Proletaria Armata e Autodifesa di Classe Rivoluzionaria.

Chi sono gli anarchici e quando sono nati

Negli Usa Antifa è considerata come un movimento nebuloso di attivisti antifascisti di sinistra che, secondo gli esperti, è più un’ideologia politica che un gruppo organizzato. La Federazione anarchica informale – Fronte rivoluzionario internazionale (Fai-Fri) italiana non va confusa con la Fai-Federazione anarchica italiana che condanna la violenza. La data di nascita dell’organizzazione, per modo di dire perche’ la struttura e’ orizzontale viene fatta risalire al 21 dicembre 2003 quando rivendicò con un volantino l’esplosione di due cassonetti vicino alla casa dell’allora presidente della Commissione europea Romano Prodi. Dalla prima campagna di attentati si sono federate 4 sigle: ‘Solidarieta’ internazionale’; ‘Brigata 20 luglio – Carlo Giuliani’; ‘Cooperativa artigiana fuoco e affini’; ‘Ccccc’.

Gli strumenti più utilizzati per quelle che i federati chiamano “azioni dirette” sono plichi incendiari e ordigni. Gli anarco insurrezionalisti si dividono in cellule autonome in cui operano persone legate da una forte solidarieta’ e ideologia. Gli obbiettivi classici sono forze dell’ordine, rappresentanti dello Stato in genere, banche, poste, agenzie del lavoro, multinazionali.

C’è poi, distinto dall’anarco insurrezionalismo, l’anarchismo movimentista che realizza azioni di piazza eclatanti puntando a creare tensioni come nel caso delle piazze ‘no green pass’ e i movimenti No Tav. A unire anarchici e antagonisti sono tre aree di battaglia: carcere, antifascismo e lotta per il diritto alla casa.

Inserire frange estremistiche di Paesi occidentali nell’elenco delle organizzazioni terroristiche è piuttosto inconsueto negli Usa, che generalmente prendono di mira estremisti islamici violenti e altri gruppi con una storia di operazioni transnazionali.