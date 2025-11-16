Italia tra le mete più ambite dei ricchi del pianeta: uno studio internazionale registra un boom di investimenti senza precedenti

Effetto flat tax

Secondo il nuovo Savills HNWI Hotspot Index, l’Italia si afferma come una delle destinazioni più ambite al mondo per gli High Net Worth Individuals (HNWIs), nel primo studio sulla classifica globale della ricchezza.

Roma, Toscana e Milano entrano nella Top 30 globale, confermando la crescita del nostro Paese come polo di attrazione internazionale per investitori e privati cittadini ad alto patrimonio netto.

Negli ultimi anni, l’Italia si è affermata come una delle mete più desiderate dagli HNWIs, grazie alla combinazione unica di qualità della vita, patrimonio culturale e vantaggi fiscali. Secondo il report Savills, Roma (19ª) e Milano (23ª) rientrano nella Top 30 a livello mondiale, insieme alla Toscana (22ª), mentre la Costa Smeralda si conferma tra le destinazioni di punta per seconde case e investimenti internazionali.

Effetto flat tax: l’Italia sta attirando investitori internazionali

L’introduzione della flat tax da 200mila euro annui sui redditi esteri ha reso il Paese particolarmente competitivo, attirando un numero crescente di investitori internazionali. Oggi, gli acquirenti stranieri rappresentano fino all’80% delle transazioni prime in Costa Smeralda, mentre Milano si consolida come principale mercato urbano, favorita da un ecosistema economico dinamico, infrastrutture di livello internazionale e un forte legame con design, moda e innovazione.

“L’Italia sta vivendo una fase di espansione immobiliare di fascia alta senza precedenti”, spiega a Markup Danilo Orlando, Head of Residential di Savills in Italia. “Milano, Roma e la Toscana attraggono una nuova generazione di investitori globali. Il nostro Paese unisce qualità della vita, ricchezza culturale, eccellenza enogastronomica e un ambiente a misura di famiglia. La combinazione tra vantaggi fiscali, lifestyle e patrimonio artistico rende l’Italia una destinazione unica in Europa per chi cerca non solo un investimento, ma un luogo in cui vivere e lavorare”.

