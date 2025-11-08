In Campania la partita è aperta: ecco i sondaggi che spaventano Fico e il centrosinistra. Cirielli in costante rimonta

Verso le regionali

Giorgia Meloni sarà due volte in regione per sostenere il viceministro. Napoli potrebbe essere decisiva per il risultato finale

Un mese fa Elly Schlein, dopo la sconfitta in Calabria, era serena e parlava di vittorie certe in Puglia e Campania. Ora quella sicumera è sparita, perché proprio a Napoli la forte rimonta di Edmondo Cirielli mette il dubbio serio che non sarà una passeggiata. E che la partita è aperta.

Cirielli risale, De Luca tace

Gli ultimi sondaggi danno una media di sette-nove punti di vantaggio per Roberto Fico nei confronti di Edmondo Cirielli. Appena tre settimane fa il distacco era di ben 19 punti. Il che significa che la rimonta è già iniziata e che non è impossibile, considerando gli indecisi, il sorpasso. Mentre il dominus della coalizione di centrosinistra, Vincenzo De Luca, sembra essere sparito dalla campagna elettorale.

C’è il voto disgiunto

In Campania esiste il voto disgiunto. Si può votare per una lista e un candidato a presidente diversi. Il che favorisce ulteriormente Cirielli, stimato in molti ambienti di sinistra. Un altro elemento che gioca a favore della rimonta .

L’appoggio di Giorgia Meloni, due volte in Campania

Giorgia Meloni crede nella vittoria e sarà in Campania due volte. La prossima settimana (il 14 al PalaPartenope) e poi in chiusura della campagna elettorale. Il presidente del Consiglio crede nella possibilità di vittoria e la sua presenza è destinata a far crescere ulteriormente i consensi, sia per Fratelli d’Italia che per l’intera coalizione. FdI è data oggi al 15%, anch’essa in costante crescita nelle intenzioni di voto.

La foglia di..Fico

Roberto Fico non entusiasma gli elettori di centrosinistra. Non ha il carisma di De Luca, né un’esperienza consolidata. Allo stesso tempo non riesce a liberarsi dell’ombra dell’attuale presidente, dei suoi condizionamenti e del suo peso. E questo incide molto sulle valutazioni della classe dirigente di centrosinistra e degli indecisi.

Napoli decisiva

Potrebbe essere Napoli a decidere le sorti delle regionali. Nella metropoli i consensi verso Cirielli crescono e contemporaneamente le perplessità su Fico. Il sindaco Gaetano Manfredi non sembra molto entusiasta della candidatura dell’ex presidente della Camera. Gli spazi per completare la rimonta ci sono. E la vittoria facile, pronosticata da Schlein, sembra un’illusione.