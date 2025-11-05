Il video del soldato ucraino in lacrime è un fake ma diventa virale sui social. E TikTok cancellato chi l’ha condiviso (video)

Propaganda filorussa

È ormai virale il video fake che mostra un soldato ucraino di 23 anni in lacrime per la disperazione, mentre dice di non voler morire. Il giovane sarebbe stato inviato in prima linea contro i militari russi. Si tratta invece di una clip generata con l’intelligenza artificiale, diffusa da un post che ha guadagnato quasi due milioni di visualizzazioni su X. La stessa Ia è stata utilizzata per produrre altri filmati dei soldati di Kiev che piangono. A spiegare la vicenda è stata la Bbc, che ha condotto ricerche inverse sul soldato ucraino in lacrime. L’emittente britannica è risalita a un account di Tik Tok ora eliminato, che condivideva video generati dall’intelligenza artificiale e che ritraeva gli ucraini disperati mentre andavano a combattere.