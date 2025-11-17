Il Regno di Babbo Natale non solo in Lapponia: a Vetralla l’ultima iniziativa per i bambini del Lazio

Alle porte di Roma

Il Natale, quest’anno, si vive da protagonisti nell’avventura più magica di sempre. A Vetralla, in provincia di Viterbo (a pochi passi da Roma) nasce L’Incantesimo di Mezzanotte, la prima esperienza immersiva natalizia in Italia in cui grandi e bambini entrano fisicamente dentro una storia e ne diventano i protagonisti, con una missione speciale: salvare Lucy, la Stella dei Desideri, e liberare Babbo Natale.

Il progetto, è ideato e prodotto dal Regno di Babbo Natale, realtà che ogni anno richiama oltre mezzo milione di visitatori da tutta Europa, e inaugura un nuovo modo di vivere il Natale attraverso un format che unisce scenografia, teatro dal vivo, tecnologia, interazione, valori educativi e magia. Il percorso interattivo è basato sul libro bestseller di Giorgio Onorato Aquilani: Lucy e l’Incantesimo di Mezzanotte (edizioni Gribaudo – Gruppo Feltrinelli). Un nuovo format di intrattenimento per tutte le età: l’Incantesimo di Mezzanotte è un’avventura partecipativa a tappe, guidata dagli Elfetti del Regno, in cui il pubblico compie un viaggio tra stanze magiche, prove da superare, scelte da compiere e momenti emotivi che accendono meraviglia… e coraggio.

I partecipanti saranno chiamati a: orientarsi in un Labirinto Magico, affrontare la Stanza degli Specchi, zittire i Sussurri che dividono, attraversare il Ponte dell’Amicizia e sfidare Oleg Cuore di Pietra per salvare Lucy la Stella! Il finale, emozionante e corale, porta a un incontro speciale e privato con Babbo Natale nel suo castello.

«Oggi le persone hanno bisogno di capire che la magia di cui siamo capaci, è un’esperienza che si può vivere nella realtà e portare nella propria vita ogni giorno dell’anno. Con L’Incantesimo di Mezzanotte offriamo un’avventura fatta di meraviglia condivisa: un viaggio che unisce, fa riflettere e ricollega grandi e piccoli a quella magica Luce che troppo spesso, crescendo, rischiamo di trascurare.» Dichiara Giorgio Onorato Aquilani, autore e creatore dell’universo narrativo del Regno di Babbo Natale. L’incantesimo di mezzanotte è un’esperienza originale e diversa da ogni altra proposta natalizia dove il pubblico non si limita ad assistere, ma agisce. Genitori e bambini di tutte le età vivono insieme la storia. Valori come amicizia, fiducia, coraggio e gentilezza emergono spontaneamente attraverso il viaggio.

L’esperienza si trova Vetralla (Viterbo) presso la storica sede del Regno di Babbo Natale. Aperto tutti i giorni della settimana dalle 9:30 alle 19:30. Per informazioni: www.ilregnodibabbonatale.it/incantesimodimezzanotte