Il proprietario del Daily mail firma per acquisire il Telegraph: si avvicina il sogno di un grande gruppo mediatico di destra

La nuova alleanza

Il proprietario del tabloid Daily Mail, ossia la multinazionale Dmgt, ha firmato un accordo con il gruppo Redbird Imi, per acquisire il quotidiano britannico Telegraph con 500 milioni di sterline (una cifra che equivale a 568,6 milioni di euro ndr). L’acquisizione editoriale è un passo importante, perché potrebbe portare alla nascita di uno dei più grandi gruppi mediatici di destra nel Regno Unito. A quanto pare, entrambe le parti sperano di finalizzare i termini della transazione “rapidamente”. Secondo Dmgt, la nuova assimilazione “porterebbe la fiducia” di cui i dipendenti del Telegraph, un quotidiano fondato 170 anni fa, “hanno bisogno”. Inoltre, questa operazione garantirebbe anche la “prosperità sostenibile del giornale sulla scena mondiale” e l’approvazione finale dell’accordo farebbe mantenere al Telegraph la sua indipendenza editoriale.

Il Daily mail vuole acquisire il Telegraph: si avvicina il sogno di un grande gruppo di destra

La nuova fusione dovrà essere approvata dagli organismi di regolamentazione del Regno Unito. Peraltro, stando alle notizie reperibili, l’unione non comporterebbe la presenza di investimenti o capitali stranieri. L’annuncio della Dmgt è arrivato una settimana dopo che RedBird capital, il gruppo di private equity statunitense guidato dall’ex banchiere di Goldman Sachs Gerry Cardinale, ha bloccato il tentativo di acquistare lo storico giornale inglese.

Nel frattempo, il presidente della società che possiede il Daily mail, Lord Rothermere, ha fornito alcune delucidazioni sull’acquisizione: “Ho ammirato a lungo il Telegraph, io e la mia famiglia abbiamo un amore duraturo per i giornali e per i giornalisti che li fanno”. Poi ha aggiunto che il giornale conservatore “ha una storia notevole e ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il dibattito nazionale della Gran Bretagna per molti decenni. Chris Evans è un eccellente editore e intendiamo dargli le risorse per investire nella redazione. Sotto la nostra proprietà diventerà un marchio globale, proprio come il Daily mail“.

La storia del Telegraph…

Dal 2004 il Telegraph è di proprietà della ricca famiglia Barclay, ma è stato messo in vendita dalla Lloyds Bank alla fine del 2023 per estinguere i suoi ingenti debiti. Da quel momento si sono verificati diversi colpi di scena.