Il congresso di Assiom Forex e Banca Ifis: un’opportunità per confrontarsi nell’era di una profonda trasformazione

20 e 21 febbraio 2026

Massimo Mocio, Presidente di Assiom Forex, l’Associazione degli Operatori dei mercati finanziari, comunica che il 32°Congresso annuale è stato organizzato nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2026 presso il Palazzo del Casinò del Lido di Venezia, grazie alla collaborazione di Banca Ifis che è il Main Partner dell’edizione. I lavori, che inizieranno con un workshop nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, potranno essere seguiti anche in modalità streaming, incluso il tradizionale Discorso alla comunità finanziaria delcGovernatore della Banca d’Italia Fabio Panetta (previsto nella mattina di sabato 21 febbraio) e lactavola rotonda pomeridiana che seguirà.

Il Congresso tra Assiom Forex e Banca Ifis è “un’opportunità preziosa”

“Siamo convinti che il Congresso rappresenti un’opportunità preziosa di confronto in un contesto di profonda trasformazione degli equilibri globali. Una fase segnata dall’incertezza sugli effetti economici delle politiche dell’amministrazione americana, dal nuovo ruolo che l’Europa è chiamata ad assumere nello scenario internazionale e dalla rivoluzione dei mercati finanziari e degli intermediari, guidata dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, dai digital asset e dalla tokenizzazione degli strumenti finanziari.” ha dichiarato Massimo Mocio, Presidente di Assiom Forex. Banca Ifis, in qualità di Main Partner del Congresso, sosterrà attivamente l’evento e collaborerà alla realizzazione di momenti di confronto finalizzati ad offrire un aggiornamento sulle tematiche di maggiore interesse.

Cos’è Assiom Forex

Assiom Forex, con oltre 1200 iscritti, è la più importante e rappresentativa Associazione di operatori finanziari a livello internazionale. Nata nel 1957 come FOREX Club Italia, favorisce il confronto fra gli operatori finanziari, nonché i rapporti con le Autorità Monetarie e di Vigilanza e le istituzioni operanti sui mercati finanziari, al fine di migliorare l’attività e la preparazione professionale dei propri soci.

Cos’è Banca Ifis

Banca Ifis è la challenger bank italiana dedicata ai servizi di specialty finance per l’economia reale. Fondata nel 1983, la società è quotata a Piazza Affari e conta circa 2.000 dipendenti. Il modello di business di Banca Ifis si concentra prevalentemente su tre pilastri: servizi di commercial e corporate banking; acquisizione e gestione di portafogli di crediti deteriorati nel segmento small tickets unsecured (ovvero piccolo credito al consumo senza garanzia pubblica); soluzioni di risparmio per i privati con un conto deposito ventennale denominato Rendimax. Nel 2025, la Banca ha completato con successo l’acquisizione di Illimity bank attraverso un’offerta pubblica di acquisto e scambio che avvia la nuova fase di sviluppo in cui Banca Ifis punta a consolidare la propria leadership nel mercato italiano dello specialty finance.