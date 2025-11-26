Hp lascia senza lavoro seimila persone per investire sull’intelligenza artificiale: ecco il piano della compagnia

Una scelta ambigua?

Hp prevede di tagliare fino a 6.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni, tramite un maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale. I tagli dei posti di lavoro sono arrivati dopo che il produttore di computer e stampanti, che contava circa 58.000 dipendenti alla fine di ottobre dello scorso anno, ha ampliato una riduzione di circa 7.000 posizioni: questammisura era stata annunciata precedentemente con ulteriori 1.000-2.000 ruoli. Attualmente, i dati aggiornati sulla forza lavoro non sono ancora disponibili. Inoltre, l’Hp ha preventivato costi di restauro iniziali stimati a 650 milioni di dollari.

Tagli al personale dell’Hp: l’azienda preferisce investire sull’Ia

L’azienda di computer californiana ha affermato che i nuovi tagli fanno parte di un piano più ampio per promuovere l’innovazione, la produttività e la soddisfazione del cliente attraverso l’intelligenza artificiale, che viene utilizzata sempre più dalle aziende statunitensi. La nuova tecnologia serve infatti per la programmazione di software e l’analisi dei dati. Secondo le informazioni disponibili, la decisione dell’impresa segue una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove le industrie hanno citato l’adozione dell’Ia come causa dei tagli di posti di lavoro. Già ad ottobre, Amazon aveva annunciato che avrebbe tagliato circa 14.000 posizioni amministrative, evidenziando i cambiamenti organizzativi indotti dall’Ia. L’utile netto, invece, è sceso del 9% a 2,5 miliardi di dollari.

Il piano dell’azienda per generare utili

Secondo le spiegazioni fornite dall’Hp, il piano aziendale punta a generare circa 1 miliardo di dollari di risparmi annuali entro la fine dell’esercizio 2028. Per compensare i costi dell’innovazione, i prezzi dei computer aumenteranno, come ha annunciato anche il ceo della compagnia, Enrique Lores. Secondo Skytg24, Hp ha censito un profitto di 795 milioni di dollari, rispetto ai 906 milioni dell’anno precedente. I ricavi, stando alle stime recenti, sono aumentati del 4,2% a 14,64 miliardi di dollari, oltrepassando le stime degli analisti, con le vendite dei pc che hanno compensato il calo delle stampanti.