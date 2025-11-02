Hannoun torna in piazza a Milano, attacca i “giornali fascisti” e annuncia: “Farò ricorso contro il foglio di via”

La provocazione

«Farò ricorso contro il foglio di via»: promette battaglia Mohammad Hannoun, rientrato a Genova dopo la manifestazione organizzata sabato dall’Associazione Palestinesi d’Italia, di cui è presidente, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Lo scorso 25 ottobre il questore di Milano ha emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro in città nei confronti di Hannoun, con l’accusa di istigazione a delinquere per alcune dichiarazioni fatte nella manifestazione del 18 ottobre scorso.

De Corato: “Hannoun ha sfidato le istituzioni”

Per Riccardo De Corato la manifestazione a Sesto San Giovanni, «appare come una sfida alle Istituzioni e una provocazione verso chi ha adottato misure a tutela della collettività. Non c’è spazio per i “professionisti della violenza” che, dietro la causa palestinese, cercano solo disordini e insicurezza. Ribadisco la mia fiducia nelle Forze dell’Ordine e nella Magistratura. Hannoun potrà ricorrere nelle sedi opportune, ma nel frattempo è giusto utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per prevenire nuove criticità. Come centrodestra – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – abbiamo già chiesto la sua espulsione: resto convinto che vada valutata con urgenza, insieme a ogni misura utile a garantire la convivenza civile. Chiedo infine a tutte le forze politiche e ai promotori di iniziative pubbliche—anche alla sinistra—di prendere distanze nette da slogan estremisti e messaggi d’odio. Milano e Sesto San Giovanni devono restare città di legalità e rispetto: nessuna ambiguità verso antisemitismo, estremismi e apologia della violenza».

Sardone: la sinistra prenda le distanze da questi personaggi

Anche per Silvia Sardone, vice segretario della Lega e Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, il corteo a Sesto è stata «una sfida». «Vorremmo ricordare – ribadiscono i due – a lui e a tutti i violenti che fanno i cortei con lui che con la Lega e con questo governo non c’è più spazio per i professionisti della violenza che vogliono solo creare disordini e insicurezza mascherandosi dietro la causa palestinese»: La sinistra «che va a braccetto con questi personaggi dovrebbe prenderne le distanze e invece continua a ‘difendere’ chi vuole Israele cancellato dalle cartine geografiche».