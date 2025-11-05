Gramellini spiazza Floris: “Bisogna riconoscerlo Meloni è una politica vera. Raro un consenso così” (video)

Il giornalista di lungo corso, non certo simpatizzante con la destra, spiazza il ‘bravo conduttore’ con un commento a dir poco lusinghiero sulla premier Giorgia Meloni e l’eccezionale tenuta del suo governo. “A destra c’è lei: obiettivamente, dopo tre anni, bisogna riconoscerlo, perché è raro che un leader di governo goda ancora del consenso di cui gode lei”, così il conduttore del talk-show di L7 In altre parole. Perché? chiede un po’ spiazzato Floris. “Penso proprio che Giorgia Meloni abbia un rapporto con i cittadini come lo aveva Berlusconi – spiega Gramellini – con la differenza che lui era una rockstar, era un personaggio complesso e articolato. Aveva tanti aspetti, occupava la cronaca rosa, la cronaca nera, la cronaca gialla, la cronaca sportiva, tutto. Invece lei è una politica vera”.