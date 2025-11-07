Gasparri sbugiarda Landini: sciopero? Un passatempo per velleità politiche. Ma quale manovra ingiusta: i dati ci dicono tutt’altro

Protesta o hobby sindacale?

Dopo la sferzata ironica della premier Giorgia Meloni a Mr Cgil impegnato sull’ennesimo venerdì di sciopero sindacale, il dibattito si sposta sul presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che interviene duramente contro il segretario Landini: il nuovo sciopero del 12 dicembre è solo un “passatempo” che blocca il Paese – tuona senza troppi preamboli l’esponente forzista – mentre i dati economici smentiscono la retorica sulla “manovra ingiusta”.

Sciopero Cgil, Gasparri sbugiarda Landini

«Nuovo sciopero generale il 12 dicembre da parte della Cgil. Stavolta contro la legge di bilancio del Governo. Un altro weekend lungo e città bloccate grazie a Landini, che ha confuso lo sciopero generale per un passatempo e che ogni due per tre lancia una mobilitazione – rilancia Gasparri sull’ultimo annuncio di protesta sindacale –. Peccato che dietro la maschera della protesta sociale siano ormai evidenti le sue velleità di scalata politica».

“Ma quale manovra ingiusta”, ecco la verità

E ancora. «Landini parla di “‘manovra ingiusta” – prosegue Gasparri – ma i numeri ci dicono tutt’altro: il Pil cresce, lo spread è ai minimi da 15 anni, l’inflazione è più bassa rispetto al resto d’Europa e l’occupazione tocca quota 24 milioni e 221 mila lavoratori, con un calo netto dei disoccupati. Questa è la realtà. Mentre il governo lavora per far crescere il Paese, Landini lavora per fermarlo e alimentare tensioni sociali», dichiara in conclusione il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

(Italpress)