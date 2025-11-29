Fratelli d’Italia alla sede della Stampa: solidarietà e rigorosa difesa della libertà d’informazione

Incontro con il vicedirettore

Detto fatto. “Una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata questo pomeriggio nella sede della redazione de La Stampa, oggetto ieri di un’aggressione da parte di manifestanti pro Pal legati al mondo dei collettivi di sinistra, per manifestare la piena solidarietà di Fratelli d’Italia”. Lo rende noto una nota dell’ufficio stampa di FdI Camera e Senato. La visita era stata annunciata dopo le numerose attestazioni di solidarietà del partito di Giorgia Meloni. A cominciare proprio dalla premier che ha telefonato personalmente al direttore del quotidiano torinese Andrea Malaguti. E ha definito l’irruzione dei manifestanti “un fatto gravissimo che merita la più assoluta condanna”. Meloni ha auspicato “una risposta unanime” contro ogni forma di intimidazione nei confronti della stampa.

Una delegazione di FdI in visita alla sede della Stampa

La delegazione composta dai capigruppo di Senato e Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, dal vicecapogruppo alla Camera, Augusta Montaruli, dal coordinatore regionale in Piemonte, Fabrizio Comba, dal coordinatore provinciale FdI di Torino, Maurizio Pedrini e dalla deputata Concetta Zurzolo ha incontrato il vicedirettore Federico Monga e i giornalisti. Un’occasione per ribadire l’impegno di Fratelli d’Italia per la “rigorosa difesa della libertà di stampa”. Nel corso dell’incontro – informa la nota – FdI ha avuto modo di condannare nuovamente questi episodi di violenza. “Che purtroppo ormai si ripetono con una certa frequenza nelle principali città d’Italia, la cui matrice di estrema sinistra, legata al mondo pro-Pal e dei centri sociali, troppo spesso dalla sinistra viene sottaciuta o difficilmente riconosciuta”.