Fico fuori controllo. Fa il comizio sul gozzo “di cittadinanza” e attacca FdI: “Dicono schifezze su di me” (video)

In gita a Procida

Sembra aver perso un po’ la bussola, Roberto Fico, lavorato ai fianchi in settimana da FdI sul caso della scorta romana, della barca di lusso e del condono al Circeo. Oggi il candidato del centrosinistra in Campania si è fatto una bella gita a Procida, dove è ormeggiato adesso il suo gozzo “di cittadinanza”. E dalla tolda della barca ha improvvisato un comizietto al veleno. “Siamo una rete e non ci fermano con le schifezze che vogliono far passare su di me e su tutti noi perché offendono non solo me ma tutte le persone con cui facciamo un lavoro serio e onesto” Nel post su Fb scritto di accompagnamento al video Fico aggiunge: “Altro che crisi internazionali, legge di bilancio, sicurezza o sanità. Ogni giorno c’è un parlamentare di Fratelli d’Italia che scrive del mio gozzo. Noi rispondiamo con proposte, idee, programmi per la nostra Campania. Anche oggi. Non guardiamo alle offese ma al futuro. Così dalla splendida Procida, sul gozzo di cui parla ossessivamente il partito della presidente del Consiglio da una settimana a questa parte”.

Il comizio di Fico sul gozzo