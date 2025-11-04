Fedez: “La destra è umana e sa relazionarsi. La sinistra ti usa e poi ti volta le spalle. Salvini mi telefonava quando stavo male”

Il libro del rapper

“Sedotto” e abbandonato da quelli che credeva suoi amici, la sinistra, Conte e Di Maio. Rapporti di vicinanza con Matteo Salvini, durante la sua malattia. Il libro di Fedez è pieno di “chicche”. “La sinistra ti spolpa” scrive nel volume autobiografico L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori). C’è un po’ di tutto. Dalla separazione con Chiara Ferragni alle frequentazioni poco raccomandabili, dall’amicizia (e le botte) con Ghali a quello che accadde davvero a Sanremo. Ma la rivelazione più sorprendente è la riconoscenza da parte di Fedez nei confronti di Matteo Salvini.

Fedez: “Vera empatia da Salvini. Mi telefonava quando mi sono ammalto di cancro”

Nelle pagine del suo libro, Fedez rivela una familiarità inaspettata. La battaglia contro il tumore neuroendocrino del pancreas segna un capitolo grave della sua vita e lo racconta in un capitolo del libro. Fedez rivela di aver ricevuto sostegno da persone inaspettate, tra cui Matteo Salvini: «Quando mi sono ammalato di cancro, è stato quello da cui sentivo, quando mi scriveva, della vera empatia. E questo nonostante avessimo idee diverse e ce ne fossimo dette di tutti i colori. Per un mese, ogni settimana mi ha scritto per sapere come stavo». Al contrario, altri politici non gli sono stati vicini:

Fedez: La destra umanamente parlando sa relazionarsi con le persone

«Persone con cui avevo rapporti migliori invece non ci sono state: Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, non pervenuti. Ti scrivono solo quando hanno bisogno di te, quando gli serve usarti». Significativa la distinzione “antropologica” tra il modo di concepire i rapporti tra le persona a destra e a sinistra: «Il tema della sinistra è che ti usa: chiaro, tutti in politica ti usano, ma quantomeno la destra, umanamente parlando, sa relazionarsi con le persone. Molti politici di destra sanno parlarti da persona a persona, mentre gli uomini di sinistra ti spolpano e dopo ti voltano le spalle (…) Ma quando sei in una situazione di difficoltà, vedi il caso Balocco, con quelli di destra puoi confrontarti, ci puoi parlare. Quelli di sinistra, se li chiami, non ti rispondono più. Sono meno affidabili, sempre umanamente parlando».