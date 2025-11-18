Fazzolari: “FdI e Palazzo Chigi non hanno mai dubitato della lealtà di Mattarella. Incomprensibile la polemica della sinistra”

Il chiarimento

“Fratelli d’Italia e Palazzo Chigi non hanno mai dubitato della lealtà di Mattarella”. Al termine di una giornata di repliche e c0ntrorepliche circa l’articolo della Verità – ‘Il piano del Quirinale per fermare la Meloni’ – le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, giungono a mettere chiarezza a una polemica alimentata essenzialmente dalle opposizioni.

Fazzolari: “Fdi e P. Chigi mai dubitato di lealtà Mattarella”

“Né Fratelli d’Italia né tantomeno Palazzo Chigi hanno mai dubitato della lealtà istituzionale del Presidente Mattarella, con il quale il governo ha sempre interloquito con totale spirito di collaborazione, non da ultimo sugli importanti dossier internazionali, dall’Ucraina al Medio Oriente”. Fazzolari è intervenuto a proposito della polemica scoppiata dopo le frasi del capogruppo di Fdi alla Camera. Galeazzo Bignami, aveva infatti chiesto una smentita della ricostruzione del quotidiano diretto da Belpietro, secondo la quale un consigliere del presidente della Repubblica auspicava uno “scossone” politico per provare a fermare la premier, in vista delle elezioni de 2027 (“Nessuno ha chiesto una smentita del Quirinale, né mi sarei potuto permettere. La richiesta di smentita era formulata nei confronti del consigliere del Presidente della Repubblica”, era stata la precisazione del capogruppo). Invece ne era nata una querelle in cui si è buttata a capofitto la sinistra, derubricando la questione a un “attacco” al presidente Mattarella da parte di FdI. Un ennesimo “caso” del giorno cavalcato dalla sinistra, ma che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha smontato.

Fazzolari: “Non capiamo la polemica che sta montando la sinistra”

Fazzolari è categorico: “Non c’è stato nessun attacco da parte di FdI o da parte del governo al Presidente della Repubblica Mattarella. Bignami ha semplicemente chiesto una smentita rispetto a quanto riportato in un articolo di giornale. Non capiamo, dunque, la polemica che sta montando la sinistra su questo tema”.