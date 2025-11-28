Far west a Reggio Emilia: tre sequestri di coltelli per porto d’armi abusivo. Un africano denunciato per spaccio

Le operazioni degli agenti

Far west a Reggio Emilia, dove tre persone sono state perquisite e trovate in possesso di oggetti pericolosi. Uno di loro è stato anche trovato in possesso di droga. A intervenire per gli accertamenti sono stati i Carabinieri e la Polizia, che hanno identificato i soggetti.

Far west a Reggio Emilia: 21enne e 45enne denunciati per porto abusivo d’armi

Un 21enne residente a Correggio e un 45enne domiciliato a Reggio Emilia sono stati denunciati dai Carabinieri Porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio nell’area della stazione ferroviaria storica, hanno proceduto al controllo di un uomo di 45 anni, che dopo essere stato fermato a via Chiesi ha iniziato ad avere un atteggiamento insofferente ai controlli. Per questo motivo, gli agenti hanno continuato a farli fin quando, con un’ispezione personale, hanno rinvenuto un coltello a serramanico lungo 15 centimetri, di cui 7 di lama in suo possesso. A distanza di poche ore, è toccato al giovane di 21 anni fermato in periferia, che dopo la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri con una lama da 8 nella giacca.

Fermato un gambiano per spaccio e porto abusivo d’armi

La Polizia ha effettuato dei controlli all’interno di una sala slot di via Emilia Ospizio, sempre nella stessa città, dove sono state identificate diverse persone e cioè clienti prevalentemente di origini straniere. Tra questi c’era un uomo che si mostrava molto insofferente alla presenza degli agenti. E così, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno condotto dei controlli più approfonditi. Si trattava di un 27enne gambiano, che nei vestiti custodiva due coltelli, una lama, la somma in contanti di circa 350 euro in banconote di piccolo taglio ed alcuni grammi di hashish suddivisi in dosi.

Il giovane è stato o accompagnato in questura dove, alla fine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per le ipotesi di detenzione di uno stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Tutto ciò che gli è stato rinvenuto è sotto sequestro.