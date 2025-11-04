Erika Kirk conquistata da JD Vance: “In lui vedo somiglianze con mio marito”. E questo video scatena illazioni

Scoppia il gossip

Il vicepresidente: "La mia fede cristiana mi dice che il Vangelo è vero e fa bene agli esseri umani. Mia moglie è la benedizione più straordinaria che ho nella vita. Non è cristiana e non ha intenzione di convertirsi, ma continuerò ad amarla e sostenerla"

Negli Stati Uniti il gossip non dorme mai, e a volte basta un gesto per incendiare i social. Stavolta la miccia l’hanno accesa Erika Kirk, ex Miss Arizona e vedova dell’attivista conservatore Charlie Kirk, e il vicepresidente americano J.D. Vance.

È successo durante un evento all’Università del Mississippi, organizzato proprio in memoria del defunto marito di Erika. Lei, pantaloni di palle aderenti e t-shirt bianca, ha accolto il vicepresidente con un’insolita informalità. Tanto è bastato a mandare in corto circuito i commentatori politici e i pettegoli da tastiera.

“In JD Vance vedo somiglianze con mio marito”

«Nessuno potrà mai sostituire mio marito, ma in lui vedo alcune somiglianze con mio marito», ha dichiarato inoltre. Scatenando i più maliziosi. Poi l’abbraccio, lungo quanto basta per far sospettare che il palco non fosse l’unico luogo di intimità. Ciò che ha destato più sospetti è stata però la mano fra i capelli di lui e quella sui fianchi di lei. In pochi minuti, il video è diventato virale. Per non parlare dei remake con l’intelligenza artificiale...

Scatta il gossip

Il dettaglio che rende tutto più succulento? Il chiacchiericcio non arriva solo dai democratici, sempre pronti a fiutare lo scandalo repubblicano. Anche tra i Maga, i fedelissimi di Trump, qualcuno ha alzato il sopracciglio. Su X, c’è chi invita Usha Vance, la moglie del vicepresidente, a «tenere d’occhio quella vedova carismatica».

Per ora, però, Usha sembra intenzionata a non cedere al gioco. Si mostra di rado, parla ancora meno. Niente dichiarazioni, nessun gesto fuori posto. Solo un profilo basso da manuale e un’agenda pubblica ridotta all’osso. Una distanza che per alcuni è eleganza, per altri è il primo sintomo di un matrimonio in apnea.

Le contraddizioni di un amore (forse) impossibile

Il cortocircuito non è solo emotivo, ma anche politico. Charlie Kirk, il marito scomparso di Erika, era noto per le sue posizioni ferocemente anti-immigrazione, in particolare contro gli indiani. Ironia del destino: Usha Vance, la moglie del vicepresidente, è di origini indiane.

E mentre l’America si divide tra chi romanticizza e chi considera il tutto una caduta di stile, la coppia Vance naviga in acque sempre più agitate.

Fede, famiglia e pubbliche relazioni

Come se non bastasse, Vance si è attirato accuse di ipocrisia religiosa. Durante l’evento Turning Point Usa, il vicepresidente ha parlato apertamente della sua fede cattolica e del rapporto con la moglie induista, dichiarando davanti a migliaia di persone: «Per noi, ora funziona quasi ogni domenica, Usha verrà con me in chiesa. Spero che alla fine lei sia in qualche modo toccata dalla stessa cosa, dalla chiesa. Ma se non la pensa così, allora Dio dice che tutti hanno il libero arbitrio, e quindi questo non mi crea problemi».

Una frase che per molti è sembrata un ultimatum. Quando le critiche hanno cominciato a rimbalzare sui social, JD non si è fatto attendere: «La mia fede cristiana mi dice che il Vangelo è vero e fa bene agli esseri umani. Mia moglie è la benedizione più straordinaria che ho nella vita. Non è cristiana e non ha intenzione di convertirsi, ma continuerò ad amarla e sostenerla». Un messaggio poi sparito.