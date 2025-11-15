Enzo Tortora, la vedova dice sì al referendum sulla giustizia: “I magistrati sapevano di avere davanti un innocente” (video)

Parla Francesca Scopelliti

“Sono felice di questo sprint finale per il sì alla separazione delle carriere. Nel nome di Enzo”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa, Francesca Scopelliti, vedova di Enzo Tortora, giornalista ed ex senatrice.

“Sono impegnatissima per convincere i cittadini che questo è finalmente il momento di inizio per avere una giustizia più giusta” aggiunge. “Questa riforma – afferma – non è contro i magistrati, ma in loro favore. Perché, come diceva Enzo, scinde i giudici di potere dai giudici di giustizia. Ha vissuto proprio sulla sua pelle la familiare complicità tra la procura e la Corte”.

Il tono “arrogante” dei giudici

E sulla vicenda Tortora ribadisce: “Il crimine è proprio nella consapevolezza di avere di fronte un innocente. Lo sapevano e lo hanno perseguito comunque. Enzo era noiosamente pulito. La classica persona per bene che paga le multe e non evade le tasse. A quel punto lo hanno costruito camorrista con l’aiuto di ben diciotto pentiti che trovarono nel carcere di Paliano, proprio dove c’era il famoso pentitificio”. “Durante l’interrogatorio, condotto con tono arrogante, i magistrati gli mostrano una lettera” aggiunge, nella quale era scritto “‘Caro Tortora, la roba che le abbiamo mandato non è stata pagata e nemmeno restituita’”. La firma “era di Domenico Barbaro, ma l’estensore era Giovanni Pandico, uno dei pentiti che lo accusava. Enzo, la risposta la trovò tra i suoi carteggi e diceva così: ‘I suoi centrini non si trovano più, però l’ufficio della Rai la rimborserà adeguatamente'”.

Enzo Tortora e il calvario giudiziario: il referendum sulla giustizia è il primo passo

La consegnò alla procura: “Certo. A quel punto ci fu il silenzio: il cancelliere smise di scrivere, i magistrati di parlare. Avrebbero dovuto chiedere scusa”. Invece lo mandarono a processo. “E uno dei pm gli disse: ‘Beh Tortora, buona fortuna’” afferma ancora Scopelliti. Questa riforma, conclude, “non è la panacea di tutti i mali della giustizia, ma è un primo passo che dimostra che il potere legislativo può correggere le distorsioni di un ordine fondamentale come quello di chi amministra la giustizia”.