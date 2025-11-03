Dirigente di Finlombarda accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti: c’è l’identikit dell’aggressore

Terrore a Milano

Chi è la donna accoltellata: sottoposta a una lunga operazione al Niguarda

È stato ripreso chiaramente l’uomo che, a volto scoperto, ha accoltellato Anna Laura Valsecchi, 43enne, questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. L’aggressore è stato ripreso dalle telecamere della zona.

La donna, dipendente di Finlombarda, una finanziaria che eroga finanziamenti per la Regione Lombardia si stava recando al lavoro e, dalle indagini condotte dai carabinieri, pare non avesse problemi nella vita privata. La vittima è stata colpita con un solo fendente sul fianco sinistro, tra la milza e il polmone, con un coltello da cucina lungo circa 30 centimetri.

L’identikit dell’aggressore di piazza Gae Aulenti

L’aggressore sarebbe una persona dai capelli bianchi, con scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa: è questa la descrizione dell’uomo, dall’apparente età di cinquant’anni, che avrebbe accoltellato alla schiena senza motivo, la 43enne che questa mattina stava andando al lavoro in piazza Gae Aulenti a Milano. Da una prima ricostruzione l’uomo era fermo nella via che divide due edifici e, quando la donna è arrivata, l’ha colpita alla schiena.

Bertolaso: la 43enne resta in prognosi riservata

«La signora ha ricevuto una ferita da arma da taglio alla schiena, che ha provocato danni al torace e all’addome. È stata subito operata dagli specialisti del ‘Trauma Center’, guidati da Stefania Cimbanassi. L’intervento è durato circa due ore. Al momento la paziente non è considerata in immediato pericolo di vita, la prognosi rimane riservata”. Così l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, “in costante contatto con il Niguarda».

De Corato (FdI): “Quella zona di Milano un triangolo delle Bermude”

«Non bastavano, in quella zona, regolamenti di conti tra stranieri e liti tra Maranza ora in pericolo sono anche le categorie fragili, ovvero le donne. Mi auguro al più presto che il responsabile di questo assurdo e grave gesto venga arrestato». Queste le parole a caldo di Riccardo De Corato. «Come denuncio da anni – prosegue il deputato di FdI – ormai, nel “triangolo delle Bermude” Gae Aulenti-Corso Como-Via di Tocqueville, soprattutto nel fine settimana, si verificano molteplici liti, aggressioni, furti, rapine, stupri e accoltellamenti appunto».

Per questo motivo, il deputato di FdI ribadisce la sua richiesta: «In quella zona va messa una postazione fissa h.24 di militari di ‘Strade Sicure’ oppure di vigili, come fecero le Giunte di Centrodestra e come replicò anche l’ex Assessore Comunale (ora consigliere regionale, ndr) Carmela Rozza in piazza Selinunte. Cosa aspetta Sala a richiedere i militari e schierali in quella zona particolarmente fuori controllo? Che ci scappi qualche morto?».