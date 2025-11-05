Edicola SOSTIENICI

Lollobrigida

Al question time

Dazi, Lollobrigida smonta le fake news della sinistra: “Le nostre esportazioni verso gli Usa crescono”

Il ministro sottolinea anche come i fondi del Pnrr per l'agricoltura siano aumentati più del doppio grazie all'impegno del governo Meloni

Politica - di Stefania Davide - 5 Novembre 2025 alle 17:41

Crescono le esportazioni agroalimentari italiane negli Stati Uniti. E i dazi non le fermano. A confermarlo oggi alla Camera, durante il question time, il ministro per l’agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha fornito tutti i dati che confermano il boom delle nostre esportazioni verso gli Usa.

I dati forniti da Lollobrigida

“La riduzione delle esportazioni verso gli Stati Uniti, segna -21% nel mese di agosto, ma erano i giorni della trattativa conclusa il 27 di luglio tra l’Europa, che ha la delega alle trattative sul commercio estero, e gli Stati Uniti. Però, l’Istat di settembre segna +34% dell’export italiano e nel periodo gennaio settembre 2025 le esportazioni totali verso gli Stati Uniti sono aumentate del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Credo sia un dato che fa comprendere come i dati allarmanti sull’export non siano corrispondenti al vero”. Cosi il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, rispondendo a un’interrogazione nel corso del Question Time alla Camera.

“Abbiamo investito più di chiunque altro in agricoltura”

Lollobrigida ha poi aggiunto che, “il nostro Governo, con 15 miliardi di stanziamento, è il Governo che, nella storia repubblicana, ha investito di più sull’agricoltura e su un settore che riteniamo entrambi primario.
Ci sono alcune cose, però, che sono un po’ imprecise, e le vado a sottolineare”. “Con il nuovo Piano di gestione dei rischi, adottato in netto anticipo rispetto al passato e attualmente all’intesa in Conferenza Stato-Regioni,- ha aggiunto il ancora il ministro- abbiamo reso più efficienti gli strumenti di intervento, introducendo importanti novità in termini di semplificazione, potenziamento degli strumenti a disposizione degli agricoltori e accelerazione dei pagamenti e abbiamo investito 870 milioni di euro per l’innovazione in agricoltura, la possibilità di rendere la nostra agricoltura più forte e resiliente”.

“Più che raddoppiati i fondi Pnrr grazie a Meloni”

Rispondendo a un’interrogazione da parte dei banchi del centrosinistra, Lollobrigida ha puntualizzato l’incredibile aumento degli investimenti in agricoltura legati al Pnrr: “Per dare le cifre, sul PNRR, che abbiamo rivisto – cosa che da parte vostra, in campagna elettorale, dichiaravate sarebbe stata impossibile – passiamo da 3,6 miliardi, previsti dal vostro Governo, agli attuali 8,9 miliardi, previsti dal Governo Meloni”, precisando ancora che su, “vino, olio, formaggi e anche pasta,  applichiamo una trattativa bilaterale, questo sì, per contribuire a evitare che le nostre aziende subiscano un dumping immotivato dal Dipartimento del Commercio estero. Procedura, però, che con i dazi di Trump c’entra poco”.

