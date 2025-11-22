Dago-svista si auto-spernacchia sulla Venezi: il “Secolo” non le ha mai attribuito i sette minuti di applausi

La precisazione

Il sito Dagospia, che per l’occasione oggi ribattezzeremo Dago-svista, accusa il “Secolo d’Italia” di aver attribuito a Beatrice Venezi i sette minuti di applausi arrivati dalla platea alla fine della “prima” della “Fenice” di Venezia, giocando sull’equivoco che a dirigere ci fosse la neo direttrice artistica del teatro. Un falso clamoroso, come possiamo dimostrare dagli screenshot che pubblichiamo. Il titolo che Dago ci attribuisce, “La Fenice, buona la prima: sette minuti di applausi a Venezi” non è mai stato pubblicato. Il titolo vero è “La Fenice, buona la “prima”: 7 minuti di applausi. Peccato per il triste volantinaggio degli “haters” anti-Venezi e anti-destra (video)“, che è cosa ben diversa. Dagospia, del resto, ci dà atto che nel pezzo era indicato con chiarezza che l’opera destinataria del tributo di applausi era diretta dal maestro Bolton e non certo dalla musicista invisa ai sindacati e considerata troppo vicina alla destra e quindi poco meritevole della nomina. Le pernacchie Dagospia le riservi a quei media che oggi, come per esempio Dagospia, non hanno dato notizia dell’incremento degli abbonati per la stagione 25-26, dopo che era stata prevista una diserzione di massa del pubblico della “Fenice” a causa della “indignazione” per l’avvento della Venezi. In effetti il nome della rubrica nella quale è contenuta la Dago-bufala lasciava intuire una certa difficoltà nel dare notizie precise, Dago-report. Ma ognuno cerca dove meglio crede la propria ispirazione…