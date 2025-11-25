Coppia di fidanzatini si apparta in auto a Roma, gang di pregiudicati nordafricani blocca lui e stupra lei: tre arresti

Incastrati dal Dna

Sono tre pregiudicati nordafricani gli uomini arrestati per uno stupro di gruppo avvenuto il 25 ottobre

Sono due marocchini e un tunisino, secondo quanto apprende l’Adnkronos, i tre fermati per violenza sessuale e rapina in relazione allo stupro di una 18enne avvenuto la notte del 25 ottobre scorso nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. Già noti alle forze dell’ordine per spaccio di stupefacenti, restano in carcere destinatari di un decreto di fermo del pubblico ministero.

Nordafricani, pregiudicati: chi sono gli autori dello stupro di gruppo

La ragazza si trovava con il fidanzato, entrambi cittadini italiani, in un’autovettura e i due stavano consumando un rapporto sessuale quando i tre cittadini nordafricani hanno sfondato il vetro dell’auto e uno di loro ha afferrato la ragazza. E, mentre gli altri due – secondo quanto ricostruito – hanno immobilizzato il fidanzato, l’altro ha portato la 18enne in un luogo appartato per violentarla. Quando le due vittime sono riuscite a lanciare l’allarme, chiamando la polizia, il gruppo è fuggito via.

La vittima è una giovanissima ragazza romana

Le attività di indagine – che hanno portato all’emissione di un decreto del pubblico ministero nei confronti di tre stranieri indagati per rapina in concorso e violenza sessuale di gruppo – sono due: il riconoscimento da parte delle vittime dei tre presunti stupratori tramite elementi fotografici sottoposti dalla polizia e il rintraccio dei tre soggetti.

I tre uomini sono stati sottoposti a fermo e si trovano attualmente in carcere. Uno di loro e’ stato rintracciato a Verona, mentre gli altri due sono stati individuati nel quartiere Quarticciolo dai falchi. I tre sono indagati per violenza sessuale di gruppo e rapina. A riconoscerli sono state le stesse vittime, tramite un album fotografico mostrato dalla polizia. La ragazza ha indicato uno dei fermati come presunto autore della violenza. I primi riscontri del Dna confermerebbero la presenza dei giovani all’interno dell’auto. Tuttavia non hanno confermato quello della ragazzo indicato dalla vittima come il presunto autore dello stupro con il liquido seminale trovato sul corpo della vittima.I cellulari dei tre uomini sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti e le indagini proseguono.