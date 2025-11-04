Conferenza Nazionale sulle Dipendenze: da venerdì a Roma la due giorni istituzionale con Mattarella e Meloni

Il 7 e 8 novembre 2025, al Centro Congressi “Auditorium della Tecnica” di Roma, si svolgerà la VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, appuntamento istituzionale di ascolto e confronto tra soggetti pubblici e privati impegnati nella prevenzione, nella cura e nel recupero.

“Il Governo – come evidenziato nell’informativa svolta all’ultimo Consiglio dei ministri dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano – ha voluto ristabilire la periodicità triennale prevista dalla legge (Testo Unico sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, Dpr n. 309/90) e ampliare l’ambito delle problematiche affrontate dalle dipendenze da sostanze a quelle comportamentali, come la ludopatia e la dipendenza da social”, si legge sul sito di Palazzo Chigi.

La giornata di apertura – alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – vedrà gli interventi del Presidente del Senato Ignazio La Russa, del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, del Sottosegretario Mantovano, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Conclude il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

La mattinata proseguirà con gli interventi programmati sulle tematiche della Conferenza, che illustreranno gli esiti dei gruppi di lavoro avviati dall’inizio del 2025: Governance e integrazione tra servizi pubblici e privati; Modelli innovativi di presa in carico; Salute mentale e dipendenze un approccio integrato; Prevenzione precoce delle dipendenze con particolare riferimento a giovani e adolescenti; Strumenti di rilevazione, monitoraggio e valutazione d’impatto; Presa in carico, continuità terapeutica e misure alternative per persone detenute con patologia da dipendenza, anche con particolare riferimento al mondo dei minori; Gioco d’azzardo patologico e gaming; Dipendenze digitali e innovazione nei servizi.

Nel panel del pomeriggio, “Droga: da che parte stanno i media?”, vi sarà una riflessione sulle responsabilità dell’informazione e della comunicazione rispetto all’uso di droghe e alle altre dipendenze. Interverranno: Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria; Gina Nieri, Consigliere di Amministrazione del Gruppo Mfe; Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato Rai; Vittorio Brumotti, inviato televisivo; Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico. Si svolgeranno poi i Tavoli Tecnici, che verteranno su cinque macro-argomenti: Sistema pubblico delle dipendenze, Prevenzione precoce negli adolescenti e giovani, Ricerca scientifica, Carcere e dipendenze, Dipendenze comportamentali.

Programma completo della conferenza nazionale sulle dipendenze

La seconda giornata sarà caratterizzata dall’interlocuzione tra gli operatori del settore e le autorità istituzionali. Vi prenderanno parte i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (in attesa di conferma), dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella; i Sottosegretari dei Ministeri dell’Economia e della Finanze, Federico Freni, e della Salute, Marcello Gemmato; i Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e della Regione Umbria, Stefania Proietti. L’intervento conclusivo sarà del Sottosegretario Alfredo Mantovano.