“Come sindaco di Milano farei meglio di Sala”: la sfida di Roberto Parodi, il giornalista influencer del “Naftone”

Occhio al "Parods"

Lo scrittore e giornalista che non ha escluso una sua candidatura a sindaco di Milano

Roberto Parodi, giornalista influencer, popolarissimo per i suoi interventi dedicati al Naftone, alla Milano da bere e alla follie euro-green, ha lanciato la sua sfida provcoazione a Beppe Sala. «Fare il sindaco di Milano sarebbe molto divertente. Per rimettere a posto Milano non c’è bisogno di un genio, basta soltanto un po’ di buon senso».

Parodi: “Per amministrare Milano basta buon senso”

Come riporta il sito Mowmag, il giornalista influencer ne ha parlato addirittura a Bruxelles. Dal Parlamento Europeo, dove è intervenuto a un convegno sul Green Deal automotive organizzato dall’europarlamentare Isabella Tovaglieri Col suo tipico tono disincantato e sarcastico, ha commentato l’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Milano. «Mi è stato detto, me ne hanno parlato esponenti della destra. È una cosa che mi lusinga. Però io faccio un altro mestiere: opinionista, scrittore, giornalista. Una candidatura così prestigiosa e divisiva non è uno scherzo: se poi non diventi sindaco, il giorno dopo non puoi riaprire la pagina social come se nulla fosse sentendoti dire “volevi fare il sindaco e non ci sei riuscito”». Per poi lanciare il suo avviso ai naviganti: «Visto che non sono stato io a propormi, ma sono stato proposto, vorrei avere riscontri più precisi».

“Elettrico e bicicletta, a Milano possono permetterselo solo le élite”

Di certo, il Parods – come è noto sui Social – la battaglia al sindaco Sala l’ha già avviata da tempo. Il sindaco dem è stato contagiato dal virus dell’ideologia green, dell’ossessione per le ciclabili e dell’estensione selvaggia delle ztl. «Ragazzi, la macchina più elitaria del mondo è quella elettrica. È davvero la cosa più elitaria che esista». Il motivo è presto detto: «Per comprarla con buon senso devi avere un posto auto, un garage, un wall box, la possibilità di ricaricare anche in ufficio. Solo così ha senso. E chi ha un’elettrica spesso ha un’altra macchina: una Porsche, un Cayenne». E sulle ciclabili, la pietra tombale per la giunta Sala: «Chi può permettersi di usare solo la bicicletta? Una persona privilegiata, che vive vicino all’ufficio. Non certo chi lavora alla Breda o deve portare pacchi o persone. È un’élite totale. Gli altri devono usare i mezzi di trasporto a motore. E la sinistra continua a spingere verso quei quattro, convinta che siano tutti uguali».

Chi è Roberto Parodi

Scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano, Roberto Parodi, originario di Alessandria, ha 62 anni ed è diventato un influencer molto popolare. È il fratello delle giornaliste e conduttrici televisive Cristina e Benedetta Parodi. Suo cognato Giorgio Gori è stato il sindaco di Bergamo, ma sulla sponda avversa (il centrosinistra).

Laureato in ingegneria meccanica, ha iniziato la sua carriera nel settore bancario, lavorando come dirigente in istituti come Chemical Bank, Chase Manhattan Bank e JP Morgan.

Nel 2012 ha lasciato il mondo della finanza per dedicarsi completamente alla scrittura e al giornalismo, concentrandosi sulla sua passione per le motociclette e i viaggi. È attivo anche sui social media, dove condivide le sue esperienze di viaggio e si dedica alla creazione di contenuti per una vasta community.

Uno dei suoi ultimi video, la mappa politicamente scorretta di Milano, è diventata immediatamente virale sui social.