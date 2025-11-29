Ci vorrebbe un miracolo, anzi un aggiornamento: tra gli Airbus malfunzionanti c’è anche quello di Papa Leone XIV

Riparazioni in corso

Tra gli Airbus che hanno bisogno di un aggiornamento urgente dei software c’è anche quello di Papa Leone XIV, che adesso sta affrontando il viaggio apostolico in Turchia e Libano. Secondo quanto appreso dal Corriere della sera e confermato dalla Santa sede, l’installazione sull’aereo del Pontefice richiederebbe però fino a tre ore. Inoltre, il velivolo utilizzato per la missione è un A320neo immatricolato Ei-Ina, che appartiene all’agenzia Ita Airways. Attualmente l’aviolinea possiede una flotta di 7-8 mezzi che dovranno essere sottoposti all’aggiornamento obbligatorio.

L’A320 di Papa Leone XIV dovrebbe essere aggiornato oggi nella sua tappa a Istanbul e dunque senza generare ritardi alla tabella di marcia del viaggio apostolico. Al momento, stando alle parole del portavoce della Santa Sede Matteo Bruni, «è in volo verso Istanbul un componente dell’aereo su cui viaggiamo e il tecnico che lo sostituirà». L’operazione di ripristino tendeva a risolvere le interferenze generate intense radiazioni solari, che possono corrompere dati critici e compromettere la sicurezza del volo. Questo accorgimento consentirà all’aereo di decollare per Beirut la domenica dopo pranzo. Al di là dei primi allarmi, come ha fatto sapere dal sito vaticano di Etwn, «il viaggio del Santo Padre prosegue quindi regolarmente, nonostante questo imprevisto tecnico gestito con tempestività».