Cartomante si arricchiva “a nero” e incassava il reddito di cittadinanza: l’ultimo scandalo targato “Cinque Stelle”

Come cartomante aveva ricevuto, dal periodo pandemico ad oggi, oltre 3mila clienti evadendo circa 150mila euro. Il tutto percependo il reddito di cittadinanza e l’assegno di inclusione. Per questo una bolognese di 56 anni è stata denunciata dalla guardia di finanza, scoprendo una frode fiscale per oltre 200mila euro. E’ l’ultimo scandalo targato “Cinque stelle” e relativo alla poggia di sussidi elargiti a truffatori, senza alcun controllo, negli anni di governo del M5S, al netto della voragine del super-bonus.

La cartomante abusiva col reddito di cittadinanza

I finanzieri hanno scoperto che la donna, attraverso un profilo falso, adescava una variegata tipologia di clienti e fasce di età, pubblicizzando un’attività di cartomanzia ed astrologia a pagamento nella sua casa. I finanzieri hanno scoperto che la sedicente maga avrebbe non solo evaso il fisco, ma che il suo nucleo familiare ha beneficiato, nel corso degli anni, sia del reddito di cittadinanza che dell’assegno di inclusione, per un importo pari a circa 40 mila euro.

Negli ultimi anni, dai tempi della pandemia, aveva “adescato una variegata tipologia di utenti di diverse fasce d’età pubblicizzando un’attività di cartomanzia e astrologia a pagamento nella propria abitazione”. La 56enne bolognese è stata denunciata all’Autorità giudiziaria, con “successiva comunicazione all’Istituto previdenziale per la sospensione del sussidio“. La denuncia è il risultato finale di “un monitoraggio della rete internet” da parte delle Fiamme gialle bolognesi, che dopo aver “individuato un profilo fake riconducibile alla donna bolognese” hanno scoperto che “l’attività ‘imprenditoriale’, svolta senza alcuna autorizzazione, ha consentito alla sedicente maga di evadere il fisco per oltre 150.000 euro, effettuando clandestinamente incontri e consulti con circa 3.000 clienti, residenti sia in città che fuori regione”.

