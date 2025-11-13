Edicola SOSTIENICI

Black Friday, la fiducia dei consumatori si fa sentire: italiani al top della hit degli acquisti, battono Francia e Spagna

Cronaca - di Italpress - 13 Novembre 2025 alle 14:53

L’86% degli italiani – a fronte dell’80% degli europei – è in attesa del Black Friday 2025 per acquistare nuovi prodotti con circa 220 euro di budget disponibile, più di francesi e spagnoli che non supereranno i 180 euro. Secondo i dati elaborati da Scalapay, fintech italiana leader in Europa nel Buy Now Pay Later (BNPL) con poco più di 10 milioni di utenti nel Sud Europa, l’11% dei consumatori italiani spenderà di più rispetto al black Friday 2024, il 52% circa la stessa cifra, il 26% di meno e solo il 10% ancora non ha deciso.

In Francia le prospettive sono meno positive con il 9% che incrementerà il budget e il 14% che prevede di diminuirlo. Al contrario la Spagna: il 14% del campione spenderà di più anche se non raggiungerà le cifre impiegate nel nostro Paese.
«Una leva del successo del Black Friday – afferma Simone Mancini, Ceo di Scalapay – è basata sulla fiducia: il 73% degli utenti italiani ha dichiarato di fidarsi dei prezzi scontati proposti dalle aziende.

Non solo. Quando questa fiducia è sostenuta anche da un’offerta di pagamento flessibile e trasparente, il consumatore ha tutti gli strumenti per poter gestire al meglio il proprio acquisto. Oggi, infatti, quasi la metà, il 42%, dei futuri clienti del Black Friday 2025 pensa di pagare a rate i propri acquisti, molti di loro attraverso il “Buy Now Pay Later” soprattutto per le cifre più contenute».

(Italpress)

